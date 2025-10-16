„Mandatul se încheie la finalul lunii”

„În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central. Mandatul se încheie la finalul lunii. Am luat această decizie după ce am fost informat de Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție și dosare la DNA și Parchetul Militar. Doamna general maior Florentina Ioniță a mai beneficiat deja de trei prelungiri, până la numirea mea ca ministru, deși a ajuns din 2022 la vârsta de pensionare. În aceste condiții, am semnat și înaintat și documentele pentru trecerea în rezervă”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în perioada următoare, funcția de comandant va fi preluată temporar de un ofițer, locțiitor al comandantului, desemnat de Direcția Medicală.

„Ulterior, vom organiza concurs deschis pentru ocuparea funcției. Transparență și lege – acestea sunt principiile pe baza cărora voi conduce Ministerul Apărării”, a spus ministrul.

Florentina Ioniță, acuzată de abuzuri și câștiguri nejustificate din proiecte europene

Procurorii militari ai DNA au efectuat, joi dimineață, percheziții la domiciliul Florentinei Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar Central Dr. Carol Davila, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție aflate de mai mult timp în atenția anchetatorilor.

DNA a anunțat că, în acest caz, au loc 19 percheziţii în București şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică.

„Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, în perioada 2020 – 2023”, a transmis DNA.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, generalul Florentina Ioniță este acuzată că ar fi cumulat mai multe funcții militare și ar fi acordat salarii suplimentare, prejudiciul estimat de procurori ridicându-se la aproximativ 8,2 milioane de lei. În vizorul anchetei se află și anumite proiecte europene în care aceasta ar fi fost implicată și din care ar fi obținut sume importante de bani.





