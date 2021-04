Mioara Costin va prelua de miercuri, 28 aprilie, coordonarea Grupului de Comunicare Strategică, a transmis marți seara, predecesorul acestuia în funcție, Andi Manciu, pe grupul de comunicare al campaniei de vaccinare.



Mioara Costin a fost de-a lungul timpului, jurnalistă la ziarul Puterea, după care s-a mutat la site-ul Realității TV – Realitatea.net. Ulterior a trecut în televiziune, fiind reporter pe politic și prezentator al postului tv.



În urmă cu mai bine de o lună, această își anunța demisia de la Realitatea.



„Pe 10 martie mi-am anunţat şefii din redacţie că voi pleca de la Realitatea Plus. Sunt aproape 7 ani de stat aici, în care am trecut prin toate etapele. Site, un fel de invitat în studio, o emisiune prezentată, reporter pe politic. Dar nu am renunţat niciodată sa fac teren, chiar dacă ajungeam mai rar, la început. M-a invatat presa scrisă că nu poţi fi jurnalist dacă nu faci teren. Vor urma niste zile de concediu, apoi o perioada de preaviz in care lucrez, in aprilie. După care vom avea drumuri separate”, anunţa Mioara Costin în 15 martie, printr-o postare pe Facebook.



