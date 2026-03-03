Miron Codrin are o experiență de 21 ani în DIICOT. În ultimii 10 ani a fost șef al Biroului Teritorial Arad (2016-2022) și al Serviciului Teritorial Timișoara (2022-2026). 

Cu ocazia interviului din procedura de selecție pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, Codrin Miron a vorbit despre patru dosare reprezentative din cariera sa. Un caz răsunător, despre care Miron Codrin nu a vorbit în interviu, este al unui maior SRI de la Antidrog implicat în trafic de droguri. Cu ocazia acelei anchete, Codrin Miron, care era procuror de caz, a realizat o percheziție și la sediul SRI Arad. 

Cea mai mare parte a carierei a lucrat la Arad

Codrin Miron a terminat Dreptul în 1996, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar după terminarea facultății a devenit procuror la Parchetul Judecătoriei Arad. Aici a activat timp de opt ani, până în 2004. În 2005, la scurt timp după înființarea DIICOT-ului, Codrin Miron a mers la DIICOT, Biroul Teritorial Arad. 

Timp de 11 ani a lucrat la DIICOT Arad ca procuror de execuție, iar din anul 2016 a preluat conducerea Biroului Teritorial Arad. În anul 2022, Miron Codrin a fost promovat ca șef al Serviciului Teritorial Timișoara, funcție pe care a fost reconfirmat în 10 februarie 2026. 

Dosarele lui Miron Codrin, prezentate la interviu

În interviul din fața comisiei care l-a ajutat pe ministrul Justiției să selecteze candidații pentru funcțiile de procurori-șefi și procurori-șefi adjuncți de la DNA, DIICOT și Parchetul General, Codrin Miron a explicat că de-a lungul carierei a lucrat atât în dosare pe care le-a instrumentat ca procuror de caz, cât și în dosare pe care le-a verificat ca procuror cu funcție de conduce. De asemenea, a făcut și muncă de procuror de ședință pentru a susține acuzațiile DIICOT în sala de judecată. 

Codrin Miron a dat, cu ocazia interviului de la Ministerul Justiției, câteva exemple de dosare în care a lucrat de-a lungul carierei și de care este „foarte atașat sentimental”. „Este vorba de un dosar de la începutul carierei în DIICOT. Infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară comise în grup infracțional organizat cu o activitate infracțională extinsă, cu caracter transnațional, mergând până în zona de jurisdicție off-shore. Am avut rezultate remarcabile”, a explicat Miron Codrin în interviul transmis live. 

Un alt dosar pe care propunerea ministrului Justiției pentru șefia DIICOT îl consideră „definitoriu” pentru cariera sa este un dosar de trafic de droguri în care o grupare de vietnamezi a înființat cele mai mari culturi de canabis din vestul României. „Speța a ridicat niște riscuri deosebite pentru că aceste culturi erau asigurate cu dispozitive explozive incendiare. Intervenția a fost extrem de delicată”, a mai spus Miron în interviul de la Ministerul Justiției. 

Un dosar pe care Miron l-a vizat de legalitate ca procuror-șef a fost cel al privatizării CFR Marfă, în cadrul căruia mii de vagoane au fost subevaluate și vândute la fier vechi. Ultimul dosar cu care Codrin Miron s-a lăudat în interviul de la Ministerul Justiției a fost dosarul „Băile Herculane”. Codrin Miron susține că în acest caz, judecat în primă instanță la Curtea de Apel Timișoara, a fost procuror de ședință, obținând condamnări între 5 și 10 ani și patru luni de închisoare pentru o parte dintre inculpați și recuperarea celor mai importante hoteluri din stațiune. Sentința Curții de Apel Timișoara din acest caz nu este definitivă. 

Cazul maiorului SRI de la Antidrog care făcea trafic de droguri

Surse Libertatea au declarat că un caz important pe care Codrin Miron l-a omis în interviul pentru funcția de procuror-șef al DIICOT este al fostului maior SRI Ciprian Sabin Mareş, „săltat” de Miron într-un dosar de trafic de droguri în care s-au făcut percheziții inclusiv în biroul lui Mareș de la SRI Arad. 

Perchezițiile au fost făcute în 2018. DIICOT îl avea în vizor la vremea respectivă pe Eduard Pălincaş, un cunoscut dealer local, iar cu ocazia anchetei, DIICOT a descoperit că unul dintre clienții lui Pălincaș era șeful departamentului Antidrog din cadrul SRI Arad, maiorul Ciprian Sabin Mareș. 

În urma monitorizărilor, DIICOT a descoperit că „în perioada 11 – 16 august, la date diferite, maiorul SRI, Ciprian Sabin Mareş, a vândut în două rânduri droguri de risc (100 de grame de canabis), respectiv de mare risc (6 grame de cocaină), cu sumele de 2.050 de lei, respectiv 600 de euro (din care a primit 300 de euro)”. În ziua flagrantului delict, maiorul SRI a vândut 100 de grame de canabis cu suma de 400 de euro şi 200 de lei și a deținut, în vederea comercializării, 250 de grame de canabis. 

La începutul lunii februarie 2018, Ciprian Sabin Mareș a fost condamnat definitiv la 3 ani și șase luni de închisoare cu executare. 

Candidatura la șefia DIICOT, „o obligație morală”

În interviul susținut după depunerea candidaturii pentru șefia DIICOT, Codrin Miron a explicat că a decis să intre în cursă pentru a prelua conducerea structurii centrale pentru că experiența acumulată în DIICOT și maturitatea profesională, dar și validarea primită din partea colegilor, „i-au dat energia necesară să candideze”. „Pe de altă parte cred că am și o obligație morală față de această instituție care m-a format și mi-a dat cele mai mari satisfacții profesionale de a da tot ce e mai bun și de a disemina expertiza pe care am acumulat-o și în rândul generațiilor tinere”, a mai spus Codrin Miron în interviu. 

„Este cea mai râvnită funcție. Mă face să cred că se dorește altceva”

Codrin a remarcat că „DIICOT-ul a fost ferit de critici din partea media și a factorului politic”. „Nu am văzut demonstrații publice din partea organizațiilor civice. Managementul actual părea unul performant. Apare ca inexplicabilă afluența atât de mare de candidați (n.r. – patru) pentru această funcție. Practic, este cea mai râvnită funcție din cadrul Ministerului Public în momentul de față, ceea ce mă face să cred că se dorește altceva”, a punctat Codrin Miron în interviul de la Ministerul Justiției. 

Procurorul propus pentru șefia DIICOT a reclamat faptul că DIICOT a avut până acum o comunicare deficitară și a fost departe de cetățean, iar faliile dintre structura centrală și structurile teritoriale s-au adâncit. „Cred că nu am abordat foarte bine dimensiunea financiară a combaterii criminalității organizate. Raportul de activitate din 2025 constată scăderi dramatice pe componenta de măsuri asigurătorii în condițiile în care valoarea prejudiciilor cauzate de activitatea infracțională a crescut exponențial”, a mai reclamat Codrin Miron, potrivit căruia DIICOT a suferit și din perspectiva resursei umane, mai multe funcții de conducere rămânând neocupate.

În fața comisiei de la Ministerul Justiției, Codrin Miron a promis „ofensivă totală împotriva traficului de droguri”, dacă va fi numit procuror-șef al DIICOT. „Există pârghiile necesare”, a mai spus Miron, potrivit căruia vor fi avute în vedere și marile festivaluri de la Cluj-Napoca, București și Constanța. 

„Știm cu toții că România este țară de tranzit. Portul Constanța este un hub important. Reprezintă principala poartă de intrare a drogurilor în România. Este lăudabil că s-a înființat biroul Antidrog la Serviciul Teritorial Constanța. Rezultatele au fost remarcabile, dar cred că nu am făcut suficient. Este necesară închiderea acestui coridor național prin instituirea unei bariere și în partea de Vest a României”, a propus Codrin Miron, potrivit căruia e nevoie de înființarea unui Birou Antidrog și în cadrul Serviciului Teritorial Timișoara al DIICOT. 

Miron Codrin și-a încheiat prezentarea proiectului de management pentru șefia DIICOT promițând că instituția va câștiga bătălia cu crima organizată. Metoda a preluat-o dintr-un citat al lui Winston Churchil.: „sânge, trudă, lacrimi și sudoare”.

