Pasionat de fotbal și fan Arsenal, Nadim Naaman, „Fantoma de la Operă” din celebrul musical care ajunge și în România: „Între artă și sport sunt multe asemănări. Doar că pe scenă trebuie să fim mereu perfecți”

Libertatea a asistat la premiera din Belgia, pe 6 februarie, de la Stadsschouwburg (Teatrul Orășenesc) din Anvers, regiunea Flandra, orașul diamantelor, și a vorbit cu actorul, cântărețul, dramaturgul și compozitorul britanic de origine libaneză Nadim Naaman, 39 de ani, care joacă rolul „Fantomei”.

A fost sold-out cu 2.000 de spectatori care au plătit între 66 și 144 de euro pe bilet și urmau încă 6 zile cu casa închisă.

Am descoperit un personaj fascinant, pasionat de fotbal și de Arsenal, din copilărie, alergător de maratoane, jucător de tenis sau de golf. Chiar disertația sa de la lucrarea de licență a urmărit conexiunile dintre muzică și sport.

„Fantoma de la Operă” este cel mai apreciat musical al lui Andrew Lloyd Webber, cu peste 70 de premii majore, inclusiv 4 Oliver și 7 Tony (printre care Cel mai bun musical).

Broadway Entertainment Group și MB Presents aduc spectacolul la București cu o distribuție de gală din West End și Broadway. Musicalul ajunge în România în iunie. Va fi pus în scenă, în mai multe spectacole, la Romexpo, între 10 și 15 iunie.

La Anvers, la finalul premierei, peste 2.000 de spectatori au aplaudat frenetic

160 de milioane de spectatori, 195 de orașe, 19 limbi

Musicalul a fost jucat pentru peste 160 de milioane de oameni din 46 de țări, în 195 de orașe, în 19 limbi: daneză, neerlandeză, finlandeză, germană, maghiară, japoneză, coreeană, poloneză, spaniolă, suedeză, mandarină, franceză, portugheză, estonă, rusă, bulgară, norvegiană, română și sârbă.

Bazată pe Le Fantôme de LOpéra, romanul lui Gaston Leroux, acțiunea are loc în Parisul secolului al XIX-lea, unde un geniu muzical cunoscut doar sub numele de „Fantoma” se ascunde sub Opera din Paris.

Personajul misterios se îndrăgostește de tânăra soprană Christine, îi oferă ajutorul pentru a-i îmbunătăți performanța artistică, însă atunci când ea începe să cunoască succesul, devine posesiv și periculos.

Având premiera mondială în anul 1987, „Fantoma de la Operă” a devenit una dintre cele mai apreciate producții din istorie, fiind jucată în întreaga lume.

Soprana britanică Sarah Brightman, soția de atunci a lui Lloyd Webber, a fost prima în rolul lui Christine Daaé.

„Fantoma de la Operă” a fost cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway și și-a sărbătorit cea de-a 10.000-a reprezentație pe 11 februarie 2012, devenind prima producție de pe Broadway care a făcut acest lucru.

Aproape 14.000 de spectacole, în 22 de ani

Versiunea originală rulează în West End-ul londonez din 1987. A fost cel mai longeviv spectacol de pe Broadway și a primit o reverență finală după 35 de ani și 13.925 de spectacole.

A avut încasări brute totale estimate la nivel mondial de peste 6 miliarde de dolari și venituri totale pe Broadway de peste un miliard de dolari.

În noua variantă, spectacolul are 80 de membri ai distribuției și orchestrei. 1.000 de piese de costume și efecte speciale uluitoare.

Nadim Naaman l-a jucat pe vicontele Raoul la Londra, în perioada 2015-2017, pentru ca apoi să i se încredințeze rolul „Fantomei”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Spectacolul în sine este vedeta!”

Libertatea: Nadim, tu ești „Fantoma”, deci tu ești vedeta?

Nadim Naaman: Nici pomeneală, spectacolul în sine este vedeta! Noi doar suntem foarte mândri că interpretăm aceste roluri. Așa că trebuie doar să ne bucurăm că avem acest privilegiu. Este șansa noastră, dăm tot ce avem mai bun, profităm la maximum, pentru că, oricare ar fi următorul nostru rol în viitor, probabil că nu va fi la fel de mare ca în „Fantoma de la Operă”.

Machiajul este o adevărată încercare, durează 90 de minute. Nadim poartă două peruci, două radiomicrofoane și două lentile de contact.

– Nu îți este greu să cânți așa?

– La început îmi era. Dar după câteva săptămâni, te obișnuiești.

– Ce ai în comun cu personajul tău?

– Ne place să ne canalizăm gândurile și sentimentele în direcția compunerii muzicii.

Nadim Naaman, în „Fantoma de la Operă”. Foto: Giulia Marangoni

Musicalurile sunt populare, deoarece, uneori, vorbirea nu este suficientă. Muzica te emoționează.

– Care este cea mai grea scenă?

– Scena finală. Pe tot parcursul spectacolului este foarte în control, carismatic și misterios. Dar apoi, odată ce ajungem la acest sfârșit al poveștii, toată lumea știe cine este el cu adevărat. Nu se mai poate preface a fi „Fantoma”. El este doar omul din spatele măștii.

– Nu îți este greu după spectacol să te întorci la viața ta de zi cu zi?

– Scoaterea machiajului durează 15-20 de minute. Și apoi, una dintre cele care se ocupă de machiaj, Nicoletta, este uimitoare. Îmi face un spa facial foarte drăguț, curăță lipiciul, îl îndepărtează. Mă asigur că pielea mea nu se irită. Ușor, fantoma… dispare. Dacă ar fi să plec imediat, da, mi-ar lua ceva timp să mă relaxez.

În sport, ai antrenor, în teatru, ai un regizor. Ai jucători, ai actori, ai repetiție, dincolo – antrenament, ai publicul live, costumele sunt tricourile echipei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Disertație despre asemănarea dintre fotbal și teatru

– Pentru un astfel de rol ai nevoie de pregătire fizică. Care este legătura dintre sport și muzică?

– Este o întrebare foarte interesantă. Când eram student, am scris disertația chiar despre asemănarea dintre fotbal și teatru. Și îmi place sportul. Sunt atât de multe asemănări. În sport, ai antrenor, în teatru, ai un regizor. Ai jucători, ai actori, ai încălzire, ai repetiție sau antrenament, ai publicul live, costumele sunt tricourile echipei. Poți extinde această listă la nesfârșit.

Cea mai mare diferență este că în teatru există un scenariu sau o partitură muzicală pe care o urmăm, așa că știm cum se va termina și totul trebuie să fie mereu perfect.

În sport, scenariul este scris live și nimeni nu știe care va fi rezultatul. Aceasta este marea diferență.

– Colegii au dezvăluit că ești un mare suporter al lui Arsenal.

– Îi iubesc pe „tunari” de când eram copil. Bunicul meu era fan Arsenal și a avut o mare influență asupra mea. Îmi amintesc că mi-a cumpărat primul tricou când aveam 5 ani. După ce mi-am terminat studiile, primul meu apartament din Londra era la o aruncătură de băț de stadionul lui Arsenal. Așa am început să merg la meciuri.

Nadim a scris timp de patru ani texte în The Gooner, cel mai longeviv fanzine al clubului Arsenal.

Maraton, tenis, golf

– În plus, am înțeles că alergi semimaratoane, joci tenis, darts, bowling…

– Am fost întotdeauna o persoană activă. Chiar și într-o seară de ieșit cu prietenii, voi încerca să mă strecor la piscină, la darts sau bowling.

În afară de sport, sunt un gurmand și îmi place să gătesc și să mănânc. Cânt la pian și la chitară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Sportul este modalitatea numărul unu de a scăpa de stres”

– Care rămâne sportul tău preferat?

– Fotbalul. Dar este foarte greu să joci fotbal de unul singur. În turnee, cu o astfel de muncă, e greu să faci echipe. Așa că merg la sală, alerg… Am făcut o mulțime de maratoane și semimaratoane. Sunt fan al tenisului. Și când vreau să mă relaxez cu prietenii mei, jucăm golf.

Pentru mine, sportul este modalitatea numărul unu de a scăpa de stres, de a scăpa de toate lucrurile care ne fac să fim nervoși.

Meci între distribuțiile din „Fantoma de la Operă” și „Mizerabilii”

Începând din 2012, distribuțiile din Les Misérables și „Fantoma de la Operă” se înfruntă într-un meci de fotbal caritabil.

Inițial, jocul s-a desfășurat în sprijinul șefei costumelor din Les Misérables, Melanie Oakley-Dow, care a pierdut lupta cu boala în 2014.

Nadim Naaman și colegii lui au câștigat prima ediție.

Ulterior, evenimentul a fost organizat în sprijinul Spitalului Great Ormond Street. De-a lungul partidelor anuale, echipa Les Misérables a fost condusă inclusiv de Gareth Southgate, selecționer al naționalei Angliei.

Lara Martins, de peste 1.700 de ori în rolul Carlottei: „Mă reinventez mereu, să o păstrez proaspătă”

Nadim, Lara Martins, colega lui, și Ben Turner, directorul orchestrei, care este suporter al lui Liverpool, vor fi în premieră în România.

Originară din Portugalia, Lara Martins este cântăreață de operă, s-a format la Guildhall School of Music and Drama înainte de a se alătura programului pentru tineri artiști la Centre National dInsertion Professionnelle des Artistes Lyriques din Franța.

„Nu m-am gândit niciodată să merg pe calea teatrului muzical, dar agentul meu de la acea vreme m-a contactat și mi-a spus că echipa de casting de la The Phantom of the Opera ar dori să mă invite la o audiție, pentru Carlotta. M-am gândit că ar putea fi interesant, așa că m-am dus și am primit rolul, și am decis să încerc!”, spune Lara.

„Este un spectacol atemporal. Este pe scenă de 32 de ani. Tuturor le place Fantoma de la Operă. Costumele, decorul, scena sunt absolut magice!”, explică artista.

Începând din 2012, ea a jucat rolul Carlottei de peste 1.700 de ori.

Este un rol uimitor. Și, evident, a face asta pentru atât de mult timp, este o provocare. Așa că trebuie să mă gândesc, să mă reinventez mereu, să o păstrez proaspătă pe Carlotta.

Presa britanică a glumit și a scris că a doua fiică a Larei ar fi trebuit să poarte numele Carlotta.

A jucat gravidă în 7 luni: „Fiicei mele îi place spectacolul, l-a auzit de atâtea ori”

„Am jucat până când sarcina a ajuns la șapte luni. Așa că a auzit această muzică de multe, multe ori. Dar, destul de amuzant, îi place spectacolul. Probabil pentru că l-a auzit de atâtea ori”, glumește ea.

Este o producție magică și vă va plăcea. Suntem foarte fericiți că venim în România.

