De Cristina Radu, Sorin Cioponea (foto), Daniel Conțescu,

Numele indicat de tânără era Gabriel Lucian Popescu, însă cartea de vizită nu aparținea proprietarului casei care o sechestrase, cum credea fata, ci este al unui bărbat care lucrează în domeniul imobiliar, fiind de meserie cadastrist.

La câteva ore distanță, oamenii legii au sunat pe numărul de pe cartea de vizită, iar bărbatul le-ar fi dat anchetatorilor adresa completă a lui Gheorghe Dincă, susțin surse din anchetă.



Echipa deplasată de Libertatea la Caracal l-a căutat, luni seară, pe Gabriel Lucian Popescu și a lămurit dilema: la adresa Antonius Caracalla nr. 9 este un bloc.

Cabinetul său cadastral se află pe o alee principală a orașului, la parterul unui bloc care indică un bombardat. Fără geamuri la ușa de la intrare, care se deschide la fel de greu precum o poartă din fontă.

Am ajuns după terminarea programului de lucru, astfel că n-a găsit pe nimeni la adresă, dar vecinii de vis-a-vis ne-au deschis ușa și i-au schițat portretul lui Gabriel Popescu:

”Este un om serios, n-are nicio legătură cu criminalul fetițelor. Este un om cu picioarele pe pământ. La cabinet lucrează alături de soție, care a fost în trecut profesoară”.

Cum se explică faptul că Dincă a intrat în posesia cărții de vizită a agentului imobiliar?

Cel mai probabil, criminalul se pregătea să-și vândă casa în care s-au comis odioasele crime, în acest sens primind deja vizita unui posibil cumpărător. Și avea nevoie să-și pună în ordine actele casei.

Intențiile lui Dincă de după vânzarea locuinței era să se mute la munte, cu o rulotă, speculându-se pe seama faptului că ar fi dorit astfel să-și piardă urma din Caracal.

Fragment din stenograma convorbirii Alexandra – 112



Apel II – 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian…păi și acuma pe unde ești? Te poți uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe…. păi și da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție.



A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic… Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. … (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?



A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc…

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!…

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte…





Citeşte şi:

Stenograma convorbirilor dintre 112 și Alexandra

GSP.RO Investiție de 10 milioane de euro acasă la Liviu Dragnea! FOTO EXCLUSIV

Unica.ro S-au publicat stenogramele complete. Ce a vorbit Alexandra cu operatorii 112 chiar înainte să moară

Viva.ro Ultima discuție pe care a avut-o ALEXANDRA, înainte să se urce în mașina CRIMINALULUI! Motivul pentru care a făcut asta e noutate absolută!