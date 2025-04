Sora Papei Francisc este îngrijită de călugări polonezi în Buenos Aires. Aceștia au relație apropiată cu familia Bergoglio încă din perioada în care actualul papă era cardinal în capitala Argentinei.

Părintele Jerzy Jacek Twaróg, un călugăr franciscan polonez care lucrează la Misiunea Catolică Poloneză din Buenos Aires, a oferit detalii despre îngrijirea acordată Mariei Elena Bergoglio, sora papei.

Am avut contact cu cardinalul Jorge Mario Bergoglio încă din timpul slujirii sale în Buenos Aires. În timpul pontificatului său, s-a interesat mereu de noi și ne-a mulțumit pentru îngrijirea spirituală oferită surorii sale.

Maria Elena Bergoglio se află într-un cămin pentru vârstnici. Părintele Twaróg a vizitat-o de Paște și spune că este în stare bună. La întâlnire a participat și Jorge, fiul Mariei Elena.

Părintele Twaróg a fost martor la multe convorbiri telefonice între Papa Francisc și sora sa.

„Papa a sunat-o în Vinerea Mare, așa cum stabiliseră. Am avut și eu ocazia să vorbesc la telefon cu Sfântul Părinte”, a mărturisit călugărul.

„Era conștientă de starea de sănătate a fratelui ei, Papa Francisc. Mi-a spus că se bucură pentru timpul care i l-a hărăzit Dumnezeu”, a relatat călugărul.

În momentul în care fratele ei a fost ales lider al creștinismului, María Elena spăla vase în casa ei.

Când am auzit Habemus Pamam, m-am dus în fața televizorului. Nici măcar nu mi-a trecut prin minte că va fi fratele meu, nu voia să fie Papă. L-am văzut ieșind pe balcon și aproape că am murit. Am început să plâng și nu m-am oprit, emoția m-a copleșit,