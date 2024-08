Într-un interviu acordat BBC, eroul a declarat că nu a avut timp de gândire și că era datoria lui să o salveze pe fată.

Abdullah, în vârstă de 29 de ani, lucrează la un magazin în Leicester Square și este cel care a intervenit pentru a-l opri pe atacatorul român. Tânărul a povestit cum s-a întâmplat totul:

„Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut că un tip avea un cuțit. Am sărit pe el și l-am apucat de mână, l-am pus la pământ și am îndepărtat cuțitul de lângă el.”

„Pur și simplu am acționat”

Ulterior alți doi bărbați au venit să-l ajute și l-au imobilizat pe român timp de „patru-cinci minute”. „Nu am avut timp de gândire, pur și simplu am acționat”, a spus Abdullah. Tânărul a continuat să povestească ce a simțit în momntul în care și- dat seama ce se întâmplă.

„Nu am mai văzut așa ceva până acum. Să faci asta unui copil, este oribil. Era datoria mea să îl salvez”, a mai spus tânărul.

„A fost groaznic!. Am avut inima frântă, am văzut că femeia țipa din toate puterile”, a mai declarat un alt martor, pentru BBC.

O altă persoană prezentă în Leicester Square a spus că românul a fost văzut în zonă înainte de atac. „Stătea în picioare, nu făcea nimic, mânca”, a spus acesta.

Atacatorul a fost arestat

Ioan Pintaru, 32 de ani, a fost acuzat de tentativă de omor, după ce o fetiță de 11 ani a fost înjunghiată, luni, 12 august, în Leicester Square din Londra. Iniţial, s-a crezut că şi mama fetei a fost rănită, dar, ulterior, s-a confirmat că avea, de fapt, pe corp sângele fiicei ei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, marţi, la solicitarea News.ro, că persoana reţinută în incidentul din Leicester Square este cetăţean român, iar Consulatul General al României la Londra va urma procedurile specifice în astfel de cazuri.

De asemenea, instituţia menţionează că nu au fost primite alte solicitări în legătură cu acest caz.

Ioan Pintaru a fost plasat în arest preventiv şi urmează să fie audiat la Curtea Magistraţilor din Westminster.

Anchetatorii lucrează în prezent pentru a stabili motivaţia suspectului şi a îndemnat pe oricine a fost martor la ceea ce s-a întâmplat sau are orice informaţii să contacteze poliţia.

Poliţia a declarat că nu există nicio informație că incidentul ar fi avut legătură cu terorismul, iar victimele şi atacatorul nu păreau să se cunoască între ele.

FOTO: Captură video



