Garda Pretoriană a fost o unitate de elită a armatei romane, formată din soldați selectați, care servea drept gardă de corp personală a împăratului și a familiei imperiale, având roluri cheie în securitate, dar și o influență politică majoră. Înființată oficial de Augustus în 27 î.Hr., a funcționat până în anul 312 d.Hr.

„Nu trebuie să vă spun câți împărați au fost înlăturați cu o hotărâre extraordinară chiar de propria gardă pretoriană”

Șeful diplomației poloneze a declarat că războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit printr-o răsturnare de putere în Rusia.

Oficialul polonez a explicat că, în istorie, războaiele de cucerire s-au încheiat deseori prin înlăturarea liderului de către cei apropiați lui.

Sikorski a făcut o paralelă între situația actuală din Rusia și istoria Romei Antice, sugerând că „apropiații lui Vladimir Putin ar putea juca rolul unei gărzi pretoriene moderne, decizând să schimbe direcția politică a țării”.

Războaiele coloniale se termină, de obicei, fără echipa care le-a început. Aici, la Roma, nu trebuie să vă spun câți împărați au fost înlăturați cu o hotărâre extraordinară chiar de propria gardă pretoriană.

Ministrul a explicat că Vladimir Putin se află într-o situație delicată, fiind improbabil ca liderul rus să accepte negocieri constructive de pace. Acesta consideră că orice încetare a focului, fără o victorie clară, ar fi percepută de Putin ca o amenințare directă la adresa supraviețuirii sale politice.

„Un război eșuat este preferabil unei păci periculoase pentru Putin”

„Problema dictatorilor care intră într-un război este că le este teamă: dacă ei opresc conflictul fără o victorie evidentă, puterea lor ajunge în pericol. Mă tem că un război eșuat este preferabil unei păci periculoase pentru Putin”, a adăugat Sikorski.

Diplomatul a atras atenția că această dinamică îl transformă pe liderul rus într-un prizonier al propriei sale decizii de a continua războiul, prioritizând frica de consecințele politice interne în detrimentul riscurilor de a prelungi conflictul.

Potrivit lui Sikorski, un proces real de pace ar putea fi condus în viitor doar de un succesor al actualului lider rus.

Aceste declarații vin în contextul unor analize și previziuni internaționale care sugerează că Ucraina urmează să se confrunte cu o perioadă dificilă în primăvara și vara anului 2026, atât pe câmpul de luptă cât și în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.

