Răspunsul e simplu: pe piața de energie, fiecare are un rol clar.

Lanțul arată așa:

Producători → Transportatori → Distribuitori → Furnizori → Tu (consumatorul).

Contorul – oglinda consumului tău real

Contorul e ca un cronometru: înregistrează fiecare unitate de energie electrică sau gaze naturale folosită. Este proprietatea Distribuitorului. Acesta le montează, le citește, le verifică, le înlocuiește.

Tipuri de contoare:

mecanice (clasice, cu rotițe),

electronice (afișaj digital),

smart (trimit automat indexul la distribuitor).

De ce e important?

Distribuitorul citește contorul o dată la 3 luni.

Între timp, dacă nu transmiți indexul autocitit, factura se face pe estimări.

Iar diferențele pot fi mari și îți pot afecta bugetul.

De aceea, cel mai bine e să trimiți indexul lunar, ca să plătești exact cât consumi.

Cum citești corect contorul?

La electricitate: cifrele înainte de virgulă (sau 1.8.0 pe contorul electronic).

La gaz: cifrele negre, de la stânga la dreapta, fără cele roșii.

Cum trimiți indexul la E.ON?

prin contul online E.ON Myline (rapid și cu istoric),

telefonic, gratuit la 0800 800 900

sau prin canalele comunicate de furnizor pe factură.

Factura și „devoratorii de energie”

Ca să nu ai surprize neplăcute pe factură, e bine să știi cine sunt marii consumatori din casă:

Încălzirea – peste 60% din consumul unei gospodării.

Apa caldă – împreună cu încălzirea, ajunge la aproape 80% din factură.

Și apoi vin aparatele de zi cu zi:

Frigiderul – nu-l deschide din 10 în 10 minute.

Cuptorul – gătește pentru 2-3 zile odată, economisești energie.

Becurile LED – consumă de 8x mai puțin și țin de 25x mai mult.

Aparatele în stand-by („vampiri energetici”) – scoate-le din priză sau folosește prize smart, progamabile cu întrerupător.

Temperatura ideală la somn: 18-20°C.

Dușurile – 5 minute sunt suficiente, restul e… apă și energie irosită.

Ține minte: cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi.

Vrei să afli cum poți consuma mai inteligent? Intră pe Stația de energie E.ON și descoperă cum obții mai mult, consumând mai puțin!

Sursă foto: E.ON

