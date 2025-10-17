Răspunsul e simplu: pe piața de energie, fiecare are un rol clar.
Lanțul arată așa:
Producători → Transportatori → Distribuitori → Furnizori → Tu (consumatorul).
Contorul – oglinda consumului tău real
Contorul e ca un cronometru: înregistrează fiecare unitate de energie electrică sau gaze naturale folosită. Este proprietatea Distribuitorului. Acesta le montează, le citește, le verifică, le înlocuiește.
Tipuri de contoare:
- mecanice (clasice, cu rotițe),
- electronice (afișaj digital),
- smart (trimit automat indexul la distribuitor).
De ce e important?
- Distribuitorul citește contorul o dată la 3 luni.
- Între timp, dacă nu transmiți indexul autocitit, factura se face pe estimări.
- Iar diferențele pot fi mari și îți pot afecta bugetul.
De aceea, cel mai bine e să trimiți indexul lunar, ca să plătești exact cât consumi.
Cum citești corect contorul?
- La electricitate: cifrele înainte de virgulă (sau 1.8.0 pe contorul electronic).
- La gaz: cifrele negre, de la stânga la dreapta, fără cele roșii.
Cum trimiți indexul la E.ON?
- prin contul online E.ON Myline (rapid și cu istoric),
- telefonic, gratuit la 0800 800 900
- sau prin canalele comunicate de furnizor pe factură.
Factura și „devoratorii de energie”
Ca să nu ai surprize neplăcute pe factură, e bine să știi cine sunt marii consumatori din casă:
- Încălzirea – peste 60% din consumul unei gospodării.
- Apa caldă – împreună cu încălzirea, ajunge la aproape 80% din factură.
Și apoi vin aparatele de zi cu zi:
- Frigiderul – nu-l deschide din 10 în 10 minute.
- Cuptorul – gătește pentru 2-3 zile odată, economisești energie.
- Becurile LED – consumă de 8x mai puțin și țin de 25x mai mult.
- Aparatele în stand-by („vampiri energetici”) – scoate-le din priză sau folosește prize smart, progamabile cu întrerupător.
- Temperatura ideală la somn: 18-20°C.
- Dușurile – 5 minute sunt suficiente, restul e… apă și energie irosită.
Ține minte: cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumi.
Vrei să afli cum poți consuma mai inteligent? Intră pe Stația de energie E.ON și descoperă cum obții mai mult, consumând mai puțin!
