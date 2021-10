Ce categorii de vârstă s-au vaccinat după anunțarea restricțiilor. Statistica, prezentată de Valeriu Gheorghiță

Aproape 745.000 de persoane au fost vaccinate cu prima doză de ser anti-COVID în ultima săptămână, după anunțarea noilor restricții.

În ciuda creșterii numărului de vaccinări, la populația de peste 60 de ani, cea mai vulnerabilă în fața coronavirusului, rata de vaccinare este însă în continuare scăzută.

Cei mai mulți dintre cei care s-au prezentat la centrele de vaccinare în ultimele zile au sub 60 de ani.

„78% din cei care s-au vaccinat în ultima săptămână sunt, în general, persoane tinere, sub 60 de ani. Cei de peste 60 de ani sunt un procent relativ mic, de aproximativ 22%”, a explicat Valeriu Gheorghiță, adăugând că ritmul vaccinărilor din ultima săptămână a fost influențat atât de „percepția asupra riscului de boală, care s-a modificat considerabil”, dar și de implementarea certificatului verde digital la nivel național pentru accesul în anumite spații și pentru anumite activități.

Cei mai mulți dintre cei care s-au vaccinat cu prima doză în ultima săptămână sunt oameni care fac parte din populația activă – tineri care studiază sau salariați.

„În aceste zile am fost prin centrele de vaccinare și am sesizat prezența multor tineri, am stat de vorbă cu ei. Își doresc să se vaccineze nu pentru certificatul digital, ci pentru că își doresc să meargă la școală cu prezența fizică, să interacționeze, să aibă un risc mai mic de a se infecta. Tinerii, în momentul de față, sunt mult mai aderenți, înțeleg cât se poate de clar mesajul de solidaritate și de responsabilitate”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

”Doar 22% sunt persoane peste 60 de ani, ceea ce, din punctul de vedere al riscului de a face o formă gravă de boală, nu este foarte bine și rămâne o problemă”, a mai spus medicul militar.

În momentul de față, în populația adultă, rata de acoperire vaccinală depășește 45%, iar din populația eligibilă, de peste 12 ani, este undeva la 41%. Valeriu Gheorghiță:

În ceea ce privește rata de acoperire vaccinală din acest moment pe categorii de vârstă, medicul militar a precizat: „Dacă ne uităm la 50-59 de ani, avem aproape 50%, urmat de 60-69 de ani, unde avem peste 47%, dar la peste 80 de ani, acoperirea vaccinală este în continuare scăzută, până în 25%, ceea ce, din punctul de vedere al riscului de a face o formă gravă de boală, de a ajunge la spital, de a evolua nefavorabil și chiar de pierde lupta este foarte mare”.

Miercuri, 27 octombrie, a fost înregistrat un record al vaccinărilor în România, cu 150.935 de persoane imunizate în total, dintre care 111.556 cu prima doză.

Între timp, numărul cazurilor de infectare, al celor din terapie intensivă și al deceselor se menține foarte ridicat.

”În zilele acestea se stinge o întreagă generaţie de bunici!”, a declarat recent Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti.

