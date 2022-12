Evgheni Prigojin, fondatorul și finanțatorul grupului de mercenari Wagner, recrutează de luni întregi bărbați condamnați pentru războiul de agresiune din Ucraina.

Pe lângă deținuții bolnavi, el a eliberat indivizi care erau închiși în coloniile penitenciare din Rusia pentru crimă sau viol.

Dar acum, scrie Fokus, Wagner merge și mai departe, recrutând, în mod special, deținuți violați pentru a înființa o nouă unitate: „Cocoșii”.

Violul în rândul deținuților nu este neobișnuit în Rusia. Victimele sunt adesea bătute și formează cel mai de jos rang în ierarhia închisorii. Statutul de „cocoș” este privit ca „o boală contagioasă”.

„Regulamentul închisorii prevede că nu ai voie să dai mâna cu oameni cu statut social scăzut sau să dormi cu ei în aceeași celulă sau în același pat”, a scris serviciul de presă al lui Prigojin, pe Telegram, la mijlocul lunii noiembrie.

10/ This takes a bit of explaining. The terms Prigozhin mentions above are all Russian prison slang, referring to the strict and brutally enforced caste system that has operated among Russian prisoners since Soviet times. ‘Cocks’ are at the very bottom of the ladder.