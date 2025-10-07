Cele opt oferte depuse provin de la următorii participanți:

STRABAG Asocierea CONI (Leader) – Automagistral-Pivden SRL, RS ACTIV Asocierea CONCELEX (Leader) – X-WAY INFRASTRUCTURE Asocierea BOGART (Leader) – DRUM ASFALT Asocierea GOTT STRASSE (Leader) – PERFECT CONSULT EUROPE, DANLIN XXL Asocierea MARISTAR COM (Leader) – ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI, VIAROM CONSTRUCT Asocierea CML.RO S.R.L. (Leader) – FRASINUL Asocierea SWIETELSKY CONSTRUCT (Leader) – Swietelsky Magyarorszag Kft, EREN CONS

Licitația pentru construcția pasajului a fost lansată de CNAIR în iulie 2025, valoarea estimată a proiectului fiind de 142 milioane de lei.

Durata totală a contractului include 30 de luni pentru execuție și o perioadă de garanție de minimum 36 de luni, care poate ajunge până la 60 de luni, în funcție de oferta antreprenorilor.

Proiectul a primit aprobarea Comisiei Tehnico–Economice a Ministerului Transporturilor încă de la începutul anului 2022.

La acel moment, secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunța că este vorba despre realizarea unui sens giratoriu suspendat, cu patru accese, amplasat deasupra intersecției existente.

„Din sensul giratoriu se desprind patru rampe care vor asigura fluidizarea traficului pentru direcțiile București–Brașov, Brașov–București, București–Râșnov / Râșnov–București și spre Brașov”, explica oficialul pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu trei ani, au fost publicate și randări video care prezentau viitorul pasaj de tip giratoriu suspendat.

