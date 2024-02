Greek students clash with police in Athens during protest against government plan for private universitieshttps://t.co/xe8fPo4x8P



🎥: Costas Baltas pic.twitter.com/e4AHtrt0Ci — Anadolu Images (@anadoluimages) February 1, 2024

Mii de studenţi şi alţi demonstranţi au mărşăluit în mare parte paşnic prin centrul Atenei, unii dintre ei purtând pancarte pe care scria: „Nu privatizării învăţământului public!”.

📌Athens, Greece

📣”Their profits vs Our LIVES!”

4th week of huge students' protests pic.twitter.com/FLjfjdoyWp — PAME Greece International (@PAME_Greece) February 1, 2024

Când majoritatea a trecut de parlament, un grup s-a despărţit şi au avut loc ciocniri cu poliţia.

Demonstrators scuffle with riot policemen during clashes after the end of a rally against the planned new law, allowing establishment of private universities in the country, in Athens, Greece, 01 February 2024. 📸 EPA / ANA-MPA / Orestis Panagiotou #Greece #protest pic.twitter.com/uw1sDA6gsl — EPA Images (@EPA_Images) February 1, 2024

Un oficial din poliţie a declarat că ofiţerii au fost atacaţi şi au răspuns cu gaze lacrimogene.

Clashes between between police and university students in #Athens. pic.twitter.com/4fbbbx52D5 — Daphne Tolis (@daphnetoli) February 1, 2024

Ulterior, presa locală a relatat că mai multe containere de gunoi au fost incendiate în cartierul Exarhia al capitalei, o zonă populară printre studenţi.

Students in #Greece have been protesting for a month against planned education reforms that would allow the introduction of private universities. Today, clashes broke out between students and police in front of the parliament in #Athens.



🎥/⁦@EFSYNTAKTON⁩ pic.twitter.com/iDea6oPlQR — Vedat Yeler (@vedatyeler_) February 1, 2024

Guvernul conservator al premierului Kyriakos Mitsotakis a elaborat un proiect de lege pentru reforma educaţiei, pentru a deschide uşa instituţiilor despre care spune că vor funcţiona ca sucursale ale universităţilor străine.

Criticii afirmă că această măsură va devaloriza diplomele universităţilor publice din Grecia şi va reduce în continuare finanţarea de la stat pentru învăţământul public.

Parlamentul urmează să voteze luna aceasta proiectul de lege, care a declanșat și în ianuarie proteste la Atena și în alte orașe din Grecia.

Grecia ar putea deveni una dintre primele țări ortodoxe care legalizează căsătoriile între persoanele de același sex

În paralel, guvernul a înaintat tot joi parlamentului un proiect de lege ce legalizează căsătoriile civile între persoane de acelaşi sex.

Se aşteaptă ca legislaţia să fie adoptată, având în vedere majoritatea de centru-dreapta a prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis şi probabil sprijinul din partea parlamentarilor de stânga.

Dacă o va face, Grecia va fi una dintre primele ţări creştin-ortodoxe ce adoptă astfel de măsuri, notează Reuters.

Puternica Biserică Ortodoxă a Greciei consideră homosexualitatea un păcat şi se opune deschis legii. Dar mulţi din rândul comunităţii LGBT+ cred că legea nu merge suficient de departe.

Sarcinile surogat nu vor fi extinse la cuplurile şi persoanele LGBT+, potrivit proiectului de lege, care recunoaşte copiii deja născuţi prin această metodă în străinătate. Această interdicţie afectează deja nenumărate persoane.

Abordând aceste chestiuni, Mitsotakis a declarat cabinetului său luna trecută că „Grecia nu va deveni un laborator de politici care sunt aplicate doar în câteva ţări”.

El a precizat că proiectul de lege de reformă nu urmăreşte să fie revoluţionar, ci mai degrabă să alinieze Grecia cu alte ţări din Uniunea Europeană care aderă la o strategie UE ce stabileşte obiective pentru drepturile LGBT în perioada 2020-2025.

Grecia rămâne în urmă faţă de marea parte a Europei în ceea ce priveşte drepturile LGBT, dar în ultimul deceniu a recunoscut acordurile de convieţuire pentru cuplurile de acelaşi sex şi a interzis terapia de conversie pentru minori vizând suprimarea orientării sexuale a unei persoane.

Sondajele arată că grecii sunt împărţiţi în privinţa căsătoriei între persoanele de același sex. Dar Mitsotakis, al cărui partid Noua Democraţie are o majoritate de opt locuri în parlamentul de 300, speră să câştige asupra centru-stângii prin reforme.

Proiectul de lege, obiect al unor modificări în timpul unei dezbateri în comisia parlamentară, are nevoie de cel puţin 75 de voturi pentru a fi aprobat. Este de aşteptat ca el să fie supus la vot până la jumătatea lunii februarie.

