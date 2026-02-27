„Podul Basarab a fost finalizat în 2011, în urmă cu 15 ani. De atunci și până acum, lucrările nu au fost recepționate. Pasajul se află astăzi într-o stare deplorabilă: este deja degradat, prezintă infiltrații și are multe defecțiuni. Am găsit soluția legală pentru a putea autoriza lucrările de reparație necesare pentru a putea fi, spre sfârșitul acestui an, recepționat. Am emis deja certificatul de urbanism premergător emiterii autorizației de construire”, a scris Ciucu pe Facebook.

El a precizat că nici constructorul și nici Primăria Capitalei nu au asigurat mentenanța în ultimii 15 ani din cauză că nu există recepția și din acest motiv Podul Basarab s-a degradat și mai mult. În aceste condiții, Ciucu a promis că lucrările de reparație vor începe în luna aprilie.

„M-am întâlnit cu reprezentanții asocierii care a realizat lucrarea, companiile FCC și Webuild și am discutat pașii concreți pentru a demara în luna aprilie lucrările. Pentru a evita alte procese lungi, cu finalitate neclară, dialogul dintre PMB și cele două companii a fost constructiv și s-a finalizat cu încheierea unei tranzacții extrajudiciare, prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”, a explicat primarul general.

Mai exact, „intervențiile se vor împărți între constructor (care va trebui să repare deficiențele de execuție) și PMB (care remediază ceea ce s-a degradat din cauza lipsei mentenanței)”.

În privința costurilor, deocamdată nu se știe cât vor costa reparațiile. Prețul va fi calculat în perioada următoare de către proiectant, în baza devizului.

Amintim că Podul Basarab, care leagă sectoarele 1 și 6, între șoseaua Nicolae Titulescu și șoseaua Grozăvești, este cel mai lat pod hobanat din Europa, având 44 metri lățime. Este susținut de cabluri și reazeme elastice, are aproape 2 kilometri lungime și piloni înalți de 84 de metri.

Proiectul a demarat la începutul anilor 2000, când Traian Băsescu era primarul Capitalei. Podul Basarab a fost inaugurat în iunie 2011, după 5 ani de lucrări.

Imagine de la construirea Podului Basarab făcută în aprilie 2010. Foto: Agerpres

Sorin Oprescu, Gabriela Firea și Nicușor Dan sunt ultimii trei primari ai Bucureștiului, înaintea lui Ciprian Ciucu, care au avut în administrare Podul Basarab.

Libertatea a scris de mai multe ori despre problemele apărute la această construcție, ultima dată în urmă cu exact doi ani. Jurnaliștii au găsit în februarie 2024 rugină, bucăți de beton care se desprind și multă mizerie, dar degradarea a început în mai puțin de 10 ani.

Podul Basarab a costat aproximativ 240 de milioane de euro.

