Traficul pe Valea Oltului, închis de azi, 8 iulie, timp de o lună, în intervalul 6.00 – 20.00. Harta cu rutele ocolitoare

Decizia închiderii circulației pe Valea Oltului, una dintre principalele rute către vestul țării, a fost anunțată pe 4 iulie, de ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu.

CNAIR a precizat că lucrările „de defrişare a versantului aflat în zona de protecţie a DN 7, pe sectorul cuprins între km 242+600 şi km 250+000”, care urmează a fi efectuate în perioada 8 iulie – 9 august, sunt esenţiale.

Variante propuse de CNAIR pentru a ocoli Valea Oltului

Un drum pe Valea Oltului între Sibiu și Rm. Vâlcea, care are 100 de kilometri, se parcurge, circulând regulamentar, în funcție de trafic, în aproximativ două ore.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat mai multe rute ocolitoare ale Văii Oltului (DN7) pentru perioada în care circulaţia va fi închisă pentru defrişarea versantului.

Variantele de ocolire propuse se regăsesc accesând acest link.

Variante propuse pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 tone aflate în tranzit:

Pentru relaţia Bucureşti – Veştem (Sibiu) şi retur:

Bucureşti → A3 → Ploieşti → DN1A → Braşov → DN 1 → Veştem – intersecţie cu DN 7

Pentru relaţia Piteşti – Braşov şi retur:

Piteşti → DN 73 – A3 → Râşnov → Braşov

Pentru relaţia Bucureşti – A1 Simeria (precum şi zonele de vest, centru şi nord ale ţării) şi retur:

Bucureşti → A1 → Piteşti → DN 7 → Râmnicu Vâlcea → DN 67 → Târgu Jiu → DN 66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1

Totodată, pentru această relaţie sunt propuse şi următoarele variante alternative:

Bucureşti → A1 → Piteşti → DN65 – DEx12 → Craiova → DN6 → Filiaşi → DN66 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1

Bucureşti → A1 → Piteşti → DN65 – DEx12 → Craiova → DN6 → Dr. Tr. Severin → DN6 → Lugoj → A6 → Nod Rutier Lugoj A1

Bucureşti → DN6 → Alexandria → DN6 → Craiova → DN6 → Filiaşi → DN66 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1

Bucureşti → DN6 → Alexandria → DN6 → Craiova → DN6 → Dr. Tr. Severin → DN6 → Lugoj → A6 → Nod Rutier Lugoj A1

Circulaţia vehiculelor rutiere între Râmnicu Vâlcea şi punctul de lucru de la km 242 + 600, precum şi între Sibiu/Boiţa şi punctul de lucru de la km 250 + 000 se va desfăşura pe DN 7 conform reglementărilor legale în vigoare.

Pentru autovehiculele cu MTMA < 7,5 tone pot fi utilizate ca variante de ocolire drumurile naţionale şi judeţene din proximitatea sectorului închis circulaţiei pe DN 7.

Traficul pe Valea Oltului, permis 30 de minute dimineața și 30 de minute după-amiază, pentru riverani

„În intervalele orare 7:30 – 8:00 şi 16:30 –17:00, executantul lucrărilor va ridica temporar măsura de închidere a traficului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către riveranii care lucrează în localităţile din proximitatea acestuia. Trecerea autovehiculelor se va realiza sub supravegherea constructorului, astfel încât să fie eliminat riscul apariţiei oricărui eveniment care să pună în pericol integritatea participanţilor la trafic sau a personalului implicat în desfăşurarea lucrărilor”, au mai precizat reprezentanţii CNAIR.

Ei au adăugat că pe perioada instituirii închiderii circulaţiei pe acest sector de drum va fi permisă circulaţia autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară precizate la art. 32 alin 2 lit. a) şi b) din OUG 195/2002, precum şi a autovehiculelor speciale de transport pacienţi.

Trecerea autovehiculelor se va realiza sub supravegherea constructorului, astfel încât să fie eliminat riscul apariţiei oricărui eveniment care să pună în pericol integritatea participanţilor la trafic sau a personalului implicat în desfăşurarea lucrărilor.

Acces pe DN 10 Brașov – Buzău pentru camioane cu masa de până la 30 de tone

Concomitent, au fost demarate acţiuni pentru permiterea accesului pe DN 10 Buzău – Braşov al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 30 t.

De asemenea, au fost luate măsuri astfel încât pe variantele recomandate şi propuse, în toată această perioadă să nu fie instituite alte restricţii de circulaţie ce ar putea afecta fluenţa şi siguranţa circulaţiei, iar acolo unde există acestea să fie ridicate în cel mai scurt timp posibil (aşa cum este cazul restricţiei de circulaţie instituite pentru reabilitarea podului situat pe DN 1 km 194+400 în zona localităţii Vlădeni, unde circulaţia se desfăşoară semaforizat şi cu piloţi de trafic pe o singură bandă în dublu sens). CNAIR a menţionat că lucrările ce se efectuează în acest moment urmează a fi finalizate în aproximativ două săptămâni, continuarea lor fiind reluată după ridicarea restricţiilor de pe DN 7.

Reprezentanţii CNAIR roagă participanţii la trafic să urmărească indicatoarele rutiere din această zonă şi să utilizeze şi variantele de traseu propuse pe următoarele relaţii:

Făgăraş → DN 1 → Şercaia → DN 73A → Braşov şi retur

Făgăraş → DN 1 → Şercaia → DN 1S → Hoghiz → DN 13 → Braşov şi retur

Transfăgărășan, drumul „cel mai scurt”

Cea mai scurtă variantă ocolitoare, ca distanță și timp, este în mod surprinzător Transfăgărășanul. Această opțiune nu este valabilă pentru transportatorii de mărfuri sau persoane.

Presupune o distantă de la Sibiu până la Rm. Vâlcea de 202 kilometri, care se parcurg în puțin peste 4 ore. Cine merge spre București poate merge de la Curtea de Argeș direct la Pitești.

Transalpina, apoi spre Brezoi

O altă variantă este folosirea Transalpinei până la Obârșia Lotrului, apoi schimbarea traseului spre Brezoi, oraș aflat în afara lucrărilor anunțate pe Valea Oltului. De aici, mai departe spre Rm. Vâlcea.

Acest traseu are 256 km și un timp de 4 ore și jumătate. Starea drumului între Brezoi și Obârșia Lotrului ar putea crea probleme șoferilor.

Transalpina, 5 ore, în loc de două

A doua opțiune o reprezintă Transalpina. Distanța de la Sibiu până la Râmnicu Vâlcea peste munți este de 270 km, care pot fi parcurși în aproape 5 ore.

Peste 5 ore, prin Simeria și Tg. Jiu

Cea de-a patra opțiune o reprezintă varianta care probabil va fi aleasă de majoritatea transportatorilor, respectiv Sibiu – Simeria – Petroșani – Tg. Jiu – Rm. Vâlcea.

Starea drumului pe această variantă este bună și implică inclusiv o porțiune de autostradă.

Distanța este însă de aproape 370 km și timpul necesar parcurgerii ajunge la 5 ore și 20 de minute.

CFR a suplimentat numărul de garnituri

Pe durata lucrărilor, CFR anunţă modificări în circulaţia trenurilor în zonă, dar şi suplimentarea garniturilor.

”Începand cu data de 08.07.2024, odată cu închiderea temporară a circulatiei rutiere pe Valea Oltului, in compunerea si circulatia trenurilor operate de CFR Calatori vor intervenii modificari. Astfel, calatorii vor avea la dispozitie o capacitate dubla de transport fata de situatia actuala, in principal la trenurile de naveta in relatia Ramnicu Valcea – Lotru – Sibiu si retur (R 2061, R 2064, RE 2012, RE 2014)”, a anunţat CFR.

Compania precizează că, de asemenea, se introduc suplimentar în circulatie:

– trenul Regio13081 cu plecare din Ramnicu-Valcea la ora 11.08, din Lotru la ora 12.00 şi sosire la Sibiu la ora 14.15.

– trenul R 13082, pe tronson Sibiu – Lotru: plecare din Sibiu la ora 23.40 si sosire la Lotru la ora 2.01.

– trenul R 13083 pe tronsonul Lotru -Sibiu: plecare din Lotru la ora 20.15 şi sosire in Sibiu la ora 22.30.

Trenurile suplimentare vor opriri în toate staţiile din parcurs.

