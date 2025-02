Probleme și întârzieri

Lucrările au început în mai 2022, cu un termen de finalizare de 15 luni. Cu toate acestea, la aproape doi ani de la demararea proiectului, gradul de execuție este de doar 68%.

Constructorul italian a întâmpinat dificultăți încă de la începutul proiectului. În septembrie 2022, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a emis un certificat constatator intermediar negativ, avertizând compania asupra întârzierilor.

În martie 2023, Rizzani de Eccher a primit un ultimatum pentru prezentarea garanției lucrărilor, sub amenințarea rezilierii contractului. Cu toate acestea, ritmul de lucru a rămas lent.

Declarațiile ministrului Transporturilor

În cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de buget al Ministerului Transporturilor pentru anul 2025, ministrul Sorin Grindeanu a declarat:

,,Pe Centura Craiovei, într-o proporţie foarte mare probabil vom rezilia contractul acolo. Nu am înţeles niciodată postura asta în care mă aflu, să fac acţiuni de acest tip, şi am încercat de fiecare dată să găsesc soluţii să meargă un contract înainte, dar nici nu am ezitări, dacă acel contract se opreşte, să fac rezilieri.”

Grindeanu a menționat că au avut loc numeroase întâlniri pentru a încerca să impulsioneze constructorul, dar fără succes.

Importanța proiectului

Centura de ocolire Sud Craiova este un proiect crucial pentru fluidizarea traficului în zonă. Drumul face legătura între trei drumuri naționale importante: DN 6 București-Craiova-Timișoara, DN 55 Craiova-Bechet și DN 56 Craiova-Calafat.

Traseul trece pe lângă Uzina de Automobile Ford Otosan și asigură conexiunea cu DN 65 Craiova-Pitești și viitorul Drum Expres DEx 12 Craiova-Pitești.

Detalii tehnice

Proiectul include construcția a două pasaje peste calea ferată, un pod peste canalul de ape uzate și două intersecții giratorii la nivel cu DN 55 și DN 56. De asemenea, este prevăzută o bretea de acces pentru legătura cu DN 6.

Valoarea contractului este de 196 milioane lei, din care 140 milioane reprezintă finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020).

Situația actuală

În prezent, Craiova beneficiază de o centură pe zona de Nord, între Aeroportul Internațional Craiova și ieșirea spre Timișoara, precum și de un drum de legătură în Sud-Est, între DN 6 și DN 65.

Ultimul termen de finalizare asumat pentru Centura Sud II era 11 aprilie 2024. Cu toate acestea, conform Gazeta de Sud, firma italiană a ajuns în 2024 abia la un stadiu fizic al lucrărilor de 58%.

Rezilierea contractului pare iminentă, conform declarațiilor ministrului Transporturilor. Această situație ar putea duce la întârzieri suplimentare în finalizarea proiectului, afectând negativ traficul și dezvoltarea economică a zonei.

