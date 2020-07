”Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, tradusă în limba italiană de o româncă din Bârlad

Alina Monica Turlea, din Bârlad, a tradus „Ciuleandra” în limba italiană, alături de profesorul Alessio Colarizi Graziani. Românca a studiat cu burse și în Franța, la Sorbona, relatează publicația locală „Vremea Nouă”.

„Sunt născută la Bârlad, Vaslui, pe 29 aprilie 1979. Am ajuns în Italia în anul 2000, iar în timp am absolvit facultatea de litere la Universitatea „La Sapienza”, din Roma. Mă mai ocup cu scrierea de articole pentru câteva ziare și mă pasionează literatura și poezia, cu care mai cochetez din când în când. Am publicat câte ceva, mai exact în două antologii pentru editurile Pagine di Aletti din Italia, și fac parte din Cenaclul de la Roma. Am în curs de pregătire un volum de poezii, care va fi publicat, sper, în aprilie, anul viitor”, spunea Alina Monica Turlea anul trecut.

Ciuleandra a apărut în anul 1927 iar în 1930 a fost tradusă pentru prima dată în limba italiană, la editura La Nuova Italia / Perugia-Venezia, de către Venere Isopescu.

