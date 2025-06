Mai mulți civili, blocați într-un turn în timpul atacului din Israel

Israelul a efectuat atacuri cu rachete „preventive” asupra siturilor nucleare iraniene, iar Teheranul a lansat mai puțin de 100 de drone ca răspuns, potrivit Express.com. Această escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu ar putea duce la un conflict deschis între cei doi adversari.

Vineri seara, Iranul a lansat un atac de răzbunare asupra Israelului. Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că Teheranul a lansat „mai puțin de 100” de rachete. Regimul iranian a vizat mai multe zone, inclusiv Tel Aviv.

În regiunea Dan, pompierii s-au grăbit să salveze persoanele blocate într-o clădire înaltă. Potrivit portalului de știri Express.com, forțele de intervenție au declarat: „Pompierii lucrează într-o clădire înaltă pentru a salva persoanele blocate și a stinge un incendiu, precum și pentru a răspunde la alte două locuri de distrugere”.

Atacul Israelului în Iran

Aceste evenimente vin după ce Israelul a ucis liderul Gărzii Revoluționare a Iranului în timpul unui atac cu „lovituri preventive” efectuate asupra siturilor nucleare joi noaptea. Experții cred că acest atac ar putea duce la un război total între cei doi dușmani din Orientul Mijlociu.

Mai multe coloane de fum au fost observate deasupra Teheranului, capitala Iranului, în jurul orei 3.30 ora locală. S-a confirmat moartea generalului Hossein Salami, șeful Gărzii Revoluționare, precum și a șefului Statului Major al forțelor armate iraniene, generalul Mohammad Bagheri.

Stare de urgență în Israel

Ministrul Apărării din Israel, Israel Katz, a declarat stare de urgență specială în întreaga țară în urma loviturii IDF. Școlile au fost închise, iar cetățenii nu au voie să organizeze sau să participe la întâlniri de grup.

Israelienii au fugit în supermarketuri vineri dimineața pentru a-și face provizii, având în vedere că era așteptat atacul Teheranului. Aceștia cu golit rafturile de pâine, apă i produse de îngrijire pentru bebeluși.

Katz a afirmat: „În urma loviturii preventive a Statului Israel împotriva Iranului, se așteaptă un atac cu rachete și drone împotriva Statului Israel și a populației sale civile în viitorul imediat”. Israelienii au fost chemați în adăposturi vineri, în așteptarea atacului din partea Teheranului.

