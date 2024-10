Detaliile au fost prezentatee după o noapte de atacuri în care Israelul a vizat instituțiile financiare ale Hezbollah.

Într-o conferință de presă, Hagari arată unul dintre buncărele liderului Hezbollah ucis, Hassan Nasrallah, situat sub spitalul Sahel din Beirut.

„Buncărul a fost plasat în mod deliberat sub un spital și ascunde mai mult de jumătate de miliard de dolari în numerar și aur”, spune Hagari.

„Acești bani ar fi putut fi folosiți pentru a reabilita Libanul, dar au fost folosiți pentru a sprijini Hezbollah”, spune el.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallahs bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ