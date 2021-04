Claudiu Năsui explică boicotul USR PLUS de la Primăria Capitalei: Nu putem susține un buget pe datorie

„Prin acest buget se perpetuează o practică veche care nu duce decât la cheltuieli mai mari și datorii tot mai mari. Nu putem susține un buget care adâncește gaura financiară a Bucureștiului. Bugetul inițial discutat era de 5 miliarde. Deodată bugetul a devenit 6,9 miliarde. Diferența pe datorie”, a declarat Claudiu Năsui pentru Libertatea.

Practic, explică ministrul, au fost estimate venituri mai mari pentru ca și cheltuielile să poată fi mai mari, chiar dacă acestea vor fi făcute „pe datorie”.

Proiectul de buget al Capitalei a fost respins miercuri în ședința Consiliului General cu 17 voturi pentru, 22 împotrivă și 14 abțineri. Un singur consilier general USR PLUS, Ana Ciceală, a votat proiectul , în timp ce ceilalți 16 consilieri fie au votat împotrivă, fie s-au abținut de la vot.

O diferență de 1,9 miliarde de lei

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan | Foto: Hepta

Primarul Nicușor Dan a prezentat în martie o primă formă a proiectului, agreată cu viceprimarii, care prevedea venituri la bugetul local de 5 miliarde de lei. În dezbatere publică însă, proiectul de buget pe anul 2021 a ajuns la 6,9 miliarde de lei.

O parte dintre consilierii generali USR PLUS, dar și conducerea alianței de la București, spun că bugetul este supraevaluat în condițiile în care experiența anilor trecuți arată că la bugetul local nu se încasează niciodată mai mult de 4,5 – 5 miliarde de lei pe an.

Blocarea accesului consilierilor la informații

Liderii USR PLUS București acuză că primarul Nicușor Dan a blocat accesul la informațiile pe care este fundamentat bugetul, lucru susținut și de viceprimarul Horia Tomescu.

Acesta a postat pe Facebook în urmă cu câteva zile răspunsurile de la Direcțiile Economică și Venituri, prin care acestea refuză să-i ofere notele de fundamentare pentru mai multe capitole bugetare fără acordul ordonatorului de credite, adică al primarului.

„Domnul Nicușor Dan a interzis funcționarilor din primărie să răspundă consilierilor USR-PLUS și viceprimarului Horia Tomescu la întrebări referitoare la buget. În mod normal, acele răspunsuri trebuiau date oricărui cetățean de la orice partid ar fi el. Cu toate acestea suntem foarte departe de transparența pe care o promiteam chiar în septembrie anul trecut la alegerile locale”,subliniază Claudiu Năsui.

Consiliera generală USR PLUS Ana Ciceală spune că nu a avut probleme să primească informații despre buget | Foto: Hepta

Ana Ciceală, consilier general USR-PLUS, s-a arătat surprinsă de răspunsul Direcțiilor pentru Horia Tomescu și spune că astfel de informații sunt publice, ea însăși solicitându-le și obținându-le.

„Eu nu am cerut notele de fundamentare de la toate capitolele, ci doar cele pe cultură și ALPAB, dar le-am primit. Pe baza lor am pus întrebări și am putut cere detalii pe anumite aspecte discutate în Comisia de buget din care fac parte. Cred că au fost peste 30 de ore de discuții despre buget, câte cinci ore pe zi”, a declarat Ana Ciceală pentru Libertatea.



Problema „dreptului la semnătură”

Situația celor 19 spitale ale primăriei și faptul că Nicușor Dan nu a schimbat, la șase luni de când a preluat mandatul, directorii lasați de Gabriela Firea reprezintă un alt subiect de nemulțumire pentru conduecerea USR PLUS București.

Schimbarea managerilor spitalelor din subordinea primăriei și bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB au rămas sub controlul primarului general.

Nicuşor Dan i-a delegat lui Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă nu şi dreptul de semnătură.

Boicotul bugetului prezentat de Nicușor Dan a fost anunțat de marți seara de la viceprimarul USR PLUS Horia Tomescu.

Năsui cere mai multă putere pentru viceprimarul USR PLUS

Horia Tomescu, viceprimar al Capitalei | Foto Facebook

Claudiu Năsui spune că, potrivit negocierilor, viceprimarul Horia Tomescu ar fi trebuit să primească întreaga răspundere pentru gestionarea domeniului sănătății din Capitală.

„Nu putem accepta că la șase luni de la alegerile locale încă nu a început reforma în spitalele bucureștene. Directorii de spital sunt tot cei de pe vremea doamnei Firea. Viceprimarul USR PLUS încă nu are atribuțiile convenite prin acordul de susținere electorală care ar fi permis începutul reformei. Nu doar că Bucureștiul are nevoie această reformă în sănătate, dar a reprezentat promisiunea USR PLUS în alegerile locale. «Noul București» nu se poate construi pe vechile metehne”, a precizat Năsui.

„Votul de azi nu are legătură cu USR PLUS”, spune în schimb Cosmin Smighelschi, consilier din partea acestei formațiuni și unul dintre cei care au cerut miercuri primarului să retragă proiectul de buget de pe ordinea de zi.

El recunoaște totodată că problema reformei din sănătate îi opune pe consilierii USR PLUS primarului Nicușor Dan.

Noi ne-am angajat să facem reformă pe sănătate, dar nu o putem face pentru că viceprimarul cu atribuții în acest domeniu are doar atribuții de coordonare. În continuare directorul ASSMB (Vasile Apostol, n.r.) este tot temporar numit, nu prin concurs. Și nu putem organiza un concurs. Cosmin Smighelschi, consilier general USR PLUS la Primăria Capitalei:

Viceprimarul Horia Tomescu nu a răspuns solicitării Libertatea de a comenta situația de la primărie.

Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, care a renunțat la postul de viceprimar al Capitalei în momentul în care a fost numit în Guvern, este la rândul său copreședinte al organizației USR PLUS București.



Dan Barna: „Nu m-a căutat nimeni”

Dan Barna a vrut să medieze conflictul dar spune că nu l-a căutat nimeni | Foto: Hepta

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, miercuri, că este „dispus să medieze conflictul” dintre primarul general și consilierii partidului său.

„Le-am spus colegilor și lui Nicușor Dan că sunt dispus să mediez conflictul. Nu m-a căutat nimeni. La prima strigare nu s-a găsit consensul. Bucureștiul va avea cu siguranță un buget în perioada următoare”, a declarat Dan Barna, citat de Digi24.

Și premierul Florin Cîțu a declarat miercuri că se va implica în rezolvarea disputei de la Primăria Capitalei.

Bugetul ar putea fi adoptat rapid

Consilierii USR PLUS și PNL urmează să se reunească și să dea o nouă formă proiectului de buget care să fie apoi supus votului în ședința CGMB. Primarul Nicușor Dan le-a cerut consilierilor USR PLUS să vină cu propria variantă, după boicotul votului de miercuri.

Bucureștiul poate avea un buget în doar câteva zile, a explicat pentru Libertatea Ana Ciceală, consilier general, însă depinde de cum vor decurge discuțiile între partidele majoritare în CGMB, adică USR PLUS și PNL.

Până atunci, Primăria Capitalei va funcționa pe veniturile de anul trecut care pot acoperi doar cheltuielile curente. Municipalitatea nu poate face investiții și nu poate accesa fonduri de la bugetul național fără un buget aprobat.

Citeşte şi:

Cât de vinovată este noua variantă a virusului pentru catastrofa COVID din India? „Trebuie să analizăm situația fără să ne panicăm”

Maia Sandu a dizolvat Parlamentul Republicii Moldova și a convocat alegeri anticipate

Ministrul Sănătății, despre raportarea deceselor COVID: „Analiza preliminară arată că există diferențe. Încă nu știm cauzele”

PARTENERI - GSP.RO S-au despărțit după 11 ani de iubire. Mesajul pe care i l-a lăsat fostei neveste spune totul

Playtech.ro Ce se află sub stația de metrou Gara de Nord, de fapt. E acolo de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Observatornews.ro O noră din Cluj i-a furat cardul soacrei şi i-a tocat economiile. Femeia a scos aproape 40.000 de euro din bancomate

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2021. Peștii ar fi bine să evite deplasările și să limiteze discuțiile cu cei din anturaj

Știrileprotv.ro Cum a fost pedepsit un bărbat care a încercat să-şi abuzeze nepoata. 'I le-au aruncat la porci'

Telekomsport Gimnasta a şocat ţara. Şi-a omorât nou-născutul după ce l-a aruncat la gunoi. Explicaţia e inumană: primele informaţii

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)