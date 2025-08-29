Cuprins:
O clientă a fost taxată cu aproape 240 de euro pentru doar 709 grame de brânză. Incidentul s-a petrecut pe 17 august la standul Crazy Cheese, la târgul de producători din Straubing.
„Am rămas fără glas. E o înșelătorie”
Claudia B. a declarat că a vrut să cumpere doar o bucată de brânză, dar s-a trezit cu o taxare de 240 de euro pe cardul bancar. „Am rămas fără cuvinte, este o înșelătorie”, a spus ea.
Proprietarul standului, celebrul Roland Ludomirska, a tăiat personal brânza și a introdus prețul în terminalul de plată. Claudia susține că nu a văzut sau auzit suma înainte de a introduce PIN-ul.
Clienta a cerut imediat returnarea banilor, dar Ludomirska a refuzat. Alți vizitatori ai târgului i-au spus că și ei au fost surprinși de prețurile mari. În cele din urmă, clienta a chemat poliția.
Polițiștii au constatat că existau etichete cu prețuri reduse la stand, dar brânza „Plain” promovată la 1,9 euro/100 grame nu mai era disponibilă în ultima zi de târg, ci doar online. Brânza costa, de fapt, 33,6 euro suta de grame!
Poliția nu a considerat că este vorba de o înșelăciune penală, dar i-a recomandat clientei să verifice cazul pe cale civilă.
Versiunea comerciantului
„Toate prețurile sunt afișate clar și vizibil direct pe roata de brânză. Am introdus prețul în aparat, l-am comunicat clientei și l-am afișat pe ecran înainte ca ea să introducă PIN-ul”, a declarat el.
- Vienezul locuiește cu soția și fiul său într-o casă din Graz. Stilul său de viață excentric nu este unanim bine primit: Ludomirska nu se sfiește să-și etaleze averea și postează regulat din călătoriile sau magazinele sale. Mereu, brânză și șampanie. Ia totul cu calm, susținând chiar că își iubește „haterii”, scrie Forbes, în 2023.
- Roland Ludomirska este proprietarul Crazy Cheese Manufacture și avea 5 magazine în Austria,. Împreună cu un fermier olandez, creează brânzeturi unice și a devenit milionar prin intermediul companiei sale. Intenționa să deschidă mai multe magazine, în Dubai, New York și Germania, printre altele.
El susține că vânzarea s-a desfășurat transparent și că femeia a decis singură cât de mare să fie bucata.
Am tăiat exact conform indicațiilor ei, am cântărit și ambalat. Abia după plată s-a întors și m-a acuzat cu voce tare că a fost înșelată.
Comerciantul o acuză pe Claudia B. că „a perturbat grav activitatea standului", strigând la alți clienți să nu mai cumpere de la el. Ludomirska amenință cu acțiuni legale pentru defăimare.
Nu i-a mai ars de bere
Claudia B. își menține poziția: „Nu s-a menționat niciun preț la vânzare”. Ea spune că a găsit bonul abia mai târziu, într-o broșură primită împreună cu brânza.
Pentru ea, întreaga procedură a fost netransparentă și incorectă. Brânza scumpă zace neatinsă în frigider. Incidentul i-a stricat și planurile de a merge la cortul de bere.
100 de grame din cea mai scumpă brânză a lui Ludomirska, „Geiler Bock Deluxe”, costa 36 de euro. Prețul a fost publicat de Forbes și era valabil pentru 2023.
