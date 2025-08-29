O clientă a fost taxată cu aproape 240 de euro pentru doar 709 grame de brânză. Incidentul s-a petrecut pe 17 august la standul Crazy Cheese, la târgul de producători din Straubing.

„Am rămas fără glas. E o înșelătorie”

Claudia B. a declarat că a vrut să cumpere doar o bucată de brânză, dar s-a trezit cu o taxare de 240 de euro pe cardul bancar. „Am rămas fără cuvinte, este o înșelătorie”, a spus ea.

Proprietarul standului, celebrul Roland Ludomirska, a tăiat personal brânza și a introdus prețul în terminalul de plată. Claudia susține că nu a văzut sau auzit suma înainte de a introduce PIN-ul.

Clienta a cerut imediat returnarea banilor, dar Ludomirska a refuzat. Alți vizitatori ai târgului i-au spus că și ei au fost surprinși de prețurile mari. În cele din urmă, clienta a chemat poliția.

Polițiștii au constatat că existau etichete cu prețuri reduse la stand, dar brânza „Plain” promovată la 1,9 euro/100 grame nu mai era disponibilă în ultima zi de târg, ci doar online. Brânza costa, de fapt, 33,6 euro suta de grame!

Poliția nu a considerat că este vorba de o înșelăciune penală, dar i-a recomandat clientei să verifice cazul pe cale civilă.

Versiunea comerciantului

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

„Toate prețurile sunt afișate clar și vizibil direct pe roata de brânză. Am introdus prețul în aparat, l-am comunicat clientei și l-am afișat pe ecran înainte ca ea să introducă PIN-ul”, a declarat el.

Vienezul locuiește cu soția și fiul său într-o casă din Graz. Stilul său de viață excentric nu este unanim bine primit: Ludomirska nu se sfiește să-și etaleze averea și postează regulat din călătoriile sau magazinele sale. Mereu, brânză și șampanie. Ia totul cu calm, susținând chiar că își iubește „haterii”, scrie Forbes, în 2023.

Roland Ludomirska este proprietarul Crazy Cheese Manufacture și avea 5 magazine în Austria,. Împreună cu un fermier olandez, creează brânzeturi unice și a devenit milionar prin intermediul companiei sale. Intenționa să deschidă mai multe magazine, în Dubai, New York și Germania, printre altele.

Roland Ludomirska

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

El susține că vânzarea s-a desfășurat transparent și că femeia a decis singură cât de mare să fie bucata.

Am tăiat exact conform indicațiilor ei, am cântărit și ambalat. Abia după plată s-a întors și m-a acuzat cu voce tare că a fost înșelată.

Comerciantul o acuză pe Claudia B. că „a perturbat grav activitatea standului”, strigând la alți clienți să nu mai cumpere de la el. Ludomirska amenință cu acțiuni legale pentru defăimare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu i-a mai ars de bere

Claudia B. își menține poziția: „Nu s-a menționat niciun preț la vânzare”. Ea spune că a găsit bonul abia mai târziu, într-o broșură primită împreună cu brânza.

Pentru ea, întreaga procedură a fost netransparentă și incorectă. Brânza scumpă zace neatinsă în frigider. Incidentul i-a stricat și planurile de a merge la cortul de bere.

100 de grame din cea mai scumpă brânză a lui Ludomirska, „Geiler Bock Deluxe”, costa 36 de euro. Prețul a fost publicat de Forbes și era valabil pentru 2023.



