Clienți anunțați pe mail de dublarea prețului la energie. Crește de la 0,250 la 0,557 lei pe kilowatt

„Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.10.2021 va fi aplicabil noul preț de furnizare a energiei electrice active, de: 0.557 lei / kWh exclusiv TVA, accize, taxe și componente reglementate, conform tabelului anexat”.

Acesta este anunțul prin care un client al Restart Energy a fost înștiințat că prețul energiei electrice active va fi dublat în facturi începând cu 1 octombrie 2010, după ce în martie încheiase un contract la prețul de 0,250 lei / KWh fără TVA.

Clientul este indignat de creșterea cu peste 120% a prețului, cu atât mai mult cu cât contractul se modifică înainte de finalizare, susține el.

Menționez că am semnat contractul în martie, având oferta pe care v-am arătat-o în discuția anterioară, urmând ca de la 1 octombrie (6 luni de la semnarea contractului) oferta să nu mai fie cea pentru care am semnat. Oferta pentru care am semnat contractul trebuia să fie valabilă 1 an conform contractului.

Client Restart Energy: