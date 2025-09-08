Incidentul s-a petrecut pe 7 septembrie, în jurul orei locale 17.45. Clienții așteptau la casă să-și plătească cumpărăturile când acoperișul s-a prăbușit peste ei.

Doi oameni au fost grav răniți, iar alți doi au suferit răni ușoare. Din fericire, nimeni nu se află în pericol de moarte. În momentul prăbușirii, în magazin se aflau 26 de persoane, clienți și personal.

„În trei secunde acoperișul s-a prăbușit”, a declarat Mike König, comandantul adjunct al pompierilor din Lauchringen, citând mărturiile clienților prezenți.

Pompierii, serviciile de urgență și echipele tehnice au intervenit în forță. S-au folosit camere cu termoviziune pentru a căuta eventuale victime prinse sub dărâmături. Din fericire, nimeni nu a rămas blocat.

Acum, prioritatea este evaluarea structurală a clădirii și determinarea cauzei prăbușirii. Supermarketul fusese recent renovat și redeschis, la mijlocul lunii august. Nu este clar deocamdată dacă s-au efectuat lucrări și la acoperiș.

Un localnic a declarat că „supermarketul a fost închis timp de șapte săptămâni pentru renovare. Aparent, acoperișul nu a fost renovat”.

Poliția a sigilat clădirea și a restricționat accesul în zonă. Pompierii estimează că doar pagubele aduse clădirii se ridică la milioane de euro.

Reprezentanții Rewe nu au oferit nicio declarație cu privire la incident.





