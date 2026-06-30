Prima ediție a Cluj Running Festival a adus în weekend la Cluj-Napoca atleți de top din Europa și Africa, curse spectaculoase și o organizare care și-a propus să ridice standardele competițiilor de alergare din România.

Franțuzoaica Mekdes Woldu și kenyanul Cyrus Kimaiyo au câștigat probele de elită pe 10 kilometri, într-o competiție în care sportivii africani și-au confirmat statutul de favoriți.

Cine a câștigat cursele de elită la Cluj Running Festival

Duminica a început cu proba feminină de elită pe 10 kilometri, câștigată de franțuzoaica Mekdes Woldu, care a trecut linia de sosire în 32:30.

Pe locul secund s-a clasat ugandeza Joy Cheptoyek, la 49 de secunde în urmă, în timp ce podiumul a fost completat de etiopianca Meselech Alemayehu, sosită la un minut și 31 de secunde de învingătoare.

Singura reprezentantă a României în concursul feminin, Lili Dragomir, a terminat pe poziția a 15-a, într-o cursă în care două sportive nu au reușit să încheie competiția.

Start în cursa de 10K elite masculin, la Cluj Running Festival

La masculin, Kenya și-a demonstrat încă o dată dominația în probele de fond. Cyrus Kimaiyo s-a impus în 28:21, fiind urmat de compatriotul Moses Cheruiyot, în timp ce francezul Mehdi Frere a completat podiumul.

Cel mai bine clasat român a fost Alex Soare, care a ocupat locul șase. Dragoș Pop și Silviu Stoica au încheiat pe pozițiile 11 și 12.

Daniel Santa: „Sportivilor români le lipsește curajul”

La finalul competiției, directorul Cluj Running Festival, Daniel Santa, a transmis un mesaj critic la adresa modului în care mulți dintre atleții români aleg să își construiască programul competițional.

„Eu nu l-aș fi lăsat pe Alex Soare să fugă la amatori, dacă nu știam că jumătate dintre sportivii de elită din România n-au avut curajul să se înscrie la elită și s-au înscris la amatori. Dacă ei sunt amatori, du-te și la amatori. Dar este foarte trist că Soare a câștigat a doua cursă. Trebuiau să-l bată zece, după ce venea după o cursă epuizantă la elită, de zece kilometri. Pe mine mă deranjează teama și raportarea sportivilor care au potențial de elită. Mai bine sunt primul la Buzău și al doilea la Feldioara, decât să fiu pe locul 20”, a declarat Santa.

Organizatorul spune că obiectivul său depășește simpla organizare a unei competiții și urmărește dezvoltarea culturii alergării în România.

„Eu nu fac nimic pentru mine, ci doar pentru concursuri și pentru piața de alergare din România. Există un impact social mult mai mare decât lumea îl înțelege. Evenimentele de running aduc într-o societate tot mai izolată interacțiune reală. Oamenii folosesc telefoanele doar pentru poze, iar în rest socializează, se cunosc, comunică și împărtășesc aceeași energie”, spune acesta.

Alergătorii sunt într-o mare măsură o sectă! Ăia cu ultra eu nu-i înțeleg și nici nu-i susțin, depășește niște zone ale rațiunii și ale bunului simț. Fiecare cu piticii lui… În schimb, evenimentele și experiențele de running aduc într-o societate praf în momentul de față niște lucruri extrem de valoroase. Interacțiune reală unde oamenii folosesc telefoanele doar pentru poze. Energie comună, vibe de grup și comunicare individuală, cunosc oameni Daniel Santa, director Brașov & Cluj Running Festival:

Următoarea provocare: Brașov Running Festival

După debutul de la Cluj, atenția organizatorilor se îndreaptă deja către celebrul Brașov Running Festival, programat în perioada 3-4 octombrie 2026, competiție care și-a construit deja o reputație la nivel internațional.

„Acolo am aproximativ 120 de nume importante pe lista de așteptare, iar lista finală va cuprinde în jur de 60 de sportivi. La Brașov lumea vine să facă performanță. Unii preferă curse exotice unde pot câștiga bani, dar pentru noi este rezultatul a sute de mailuri, de discuții și al relațiilor construite cu managerii sportivilor. După șase ani de muncă, Brașovul se vinde singur”, a explicat Santa.

Daniel Santa, director Brașov & Cluj Running Festival

Organizatorul consideră că succesul unui eveniment internațional începe întotdeauna cu atenția acordată sportivilor de elită.

„Îi luăm cu limuzina de la aeroport, îi cazăm în cel mai bun hotel din oraș. Sportivii nu sunt obișnuiți cu un asemenea tratament. Am o rețetă pe care o pot aplica oriunde în lume și știu cum să construiesc un eveniment de performanță de la zero. Mulți organizatori nu înțeleg că poți avea zeci de mii de participanți, dar dacă nu ai o competiție de elită relevantă nu exiști la nivel internațional”, explică.

„Intri într-o transă! Suntem o specie diferită, cu mult masochism”

Santa a recunoscut că organizarea unui astfel de eveniment presupune un efort uriaș.

„Mi-a scris cineva că există un sportiv japonez care a auzit de Brașov și vrea să vină pe banii lui. Face drumul Tokyo-București și cheltuiește aproape 5.000 de euro doar pentru a alerga acolo. La Cluj n-a mai ajuns un alergător din Australia din cauza zborurilor, dar voia să participe pentru că aflase că este organizat de aceeași echipă”, începe relatarea.

Apoi vorbește despre ultima perioadă solicitantă pentru un eveniment ca la cheie.

„Eu acum sunt franjuri. N-am mâncat de sâmbătă dimineață de la ora opt și acum e duminică după-amiază. Intri într-o transă, ești permanent în priză, inclusiv când dormi. Mă trezesc din 20 în 20 de minute și îmi notez lucruri pe care trebuie să le fac. Suntem o specie diferită, cu mult masochism”.

Directorul Cluj Running Festival spune că experiența acumulată în relația cu sportivii africani i-a schimbat și perspectiva asupra valorilor din sport:

„În Kenya și Etiopia, atletismul este ceea ce înseamnă fotbalul pentru Brazilia. Primul lucru pe care îl fac atunci când câștigă bani este să cumpere teren pentru familie, să aibă din ce trăi. Prima casă frumoasă este pentru părinți. Noi am pierdut asta… Ne credem civilizați, dar avem încă foarte multe de învățat de la oameni simpli”.