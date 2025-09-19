Potrivit Direcției Județene de Statistică Cluj, această sumă reprezintă o creștere față de luna anterioară și cu 590 de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Conform Cluj24, salariul mediu brut din județ a ajuns la 11.210 lei, în creștere cu 94 de lei față de luna iunie. Comparativ cu iulie 2024, acesta a crescut cu 1.262 de lei.

Salariul mediu net în județul Cluj a fost de 6.696 de lei în iulie 2025.

La nivel național, câștigul salarial mediu net a fost de 5.517 lei. Acest lucru plasează Clujul peste media țării și aproape de Capitală. În București, salariul mediu net a fost de 7.016 lei.

Timișul, care ocupă locul trei, a înregistrat o scădere a salariului mediu net de la 6.192 de lei în iunie la 5.934 de lei în iulie.

Deși salariile sunt în creștere, numărul angajaților din Cluj a scăzut ușor. În iulie 2025, județul avea 289.165 de salariați, cu 193 mai puțini decât în iunie. Totuși, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul a crescut cu 1.618 persoane.

În Cluj, cei mai mulți angajați lucrează în servicii (201.593 de persoane) și industrie și construcții (84.794 de persoane). Bucureștiul rămâne lider la nivel național în ambele sectoare.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete din România au fost înregistrate în Vrancea (3.966 de lei), Botoșani (4.124 de lei) și Suceava (4.131 de lei).

