Gold FM a rămas fără licență din cauza amenzilor neplătite

CNA a retras în ședința de marți licența de emisie a GOLD FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă, pentru neplata amenzilor din anii 2024-2025. Acționarii companiei care administrează postul de radio susțin că nu au fost anunțați în prealabil.

„CNA-ul a retras, astăzi, licența de emisie a Radio Gold FM, fără să ne anunțe în prealabil. A fost clar în mod abuziv. Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări, cu două luni în urmă, apropo de speța care s-a discutat astăzi. Radio Gold FM a fost singurul radio care nu a primit această notificare. Nu am fost nici anunțați că astăzi se discută retragerea licenței noastre, cum se face de obicei în mod legal“, a spus Daria Gușă, în calitate de acționar 100% al companiei ce administrează GOLD FM.

 
Reacția Ancăi Alexandrescu, după ce CNA a retras licența Realitatea Plus și postul trebuie să se închidă

De asemenea, CNA a retras licența postului de televiziune Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024.

Vedeta postului Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a avut o intervenție imediată după anunțarea deciziei de închidere. Ea a invocat „o a doua lovitură de stat” după anularea alegerilor prezidențiale și a legat decizia direct de Călin Georgescu.

„Realitatea Plus este singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu,” a afimat Anca Alexandrescu.

„Vom merge în instanță și vom contesta această decizie”, a continuat realizatoarea care i-a criticat pe colegii de presă care „s-au bucurat de închiderea postului”.

„Văd multă bucurie… dar e Săptămâna Paștelui și Dumnezeu vede tot!”, a mai adăugat ea.

Moderatorii Realitatea Plus au continuat să susțină că membrii CNA nu au vrut să le asculte argumentele și că nu au luat în seamă un certificat fiscal de la ANAF care ar dovedi că firma nu are datorii la stat.

Reacția CNA

CNA a transmis că a analizat în ședința din 7 aprilie 2026 situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025.

„În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: «Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia», Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM)”, a transmis CNA.

25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace

tomitan 07.04.2026, 18:28

\"CNA-ul a retras, astăzi, licența de emisie a Radio Gold FM, fără să ne anunțe în prealabil. A fost clar în mod abuziv. Toți ceilalți radiodifuzori au primit notificări, cu două luni în urmă\" Total gresit! Păi circul de ciudati format din astrologi ,numerologi, cititori in ness ,cafea ,ceai ,etc nu au prezis mereu la emisiunea norei lui Gușă , madam Jessi Baneș ( traiasca cumetria PSD-AUR! Conul Baneș in PSD , iar ginerele in AUR), că vine apocalipsa daca nu ajunge CG presedinte si Simion premier? Uite ca astrologii,numerologii si alti cititori in vrute si nevrute , suveranisti, au avut perfectă dreptate.Apocalipsa a venit si profetia lor s-a implinit, s-au inchis Realitatea \" Marș\" TV si Goldenul madamei Jessi.Păi bine bre coane Gușă , ai spart milioane de ruble cu nora Jessi \"Vanga\" , ca sa vina apocalipsa peste tine? PS. Nu va faceti griji , Realitatea & Gold FM , o sa fie cumparate de Russia Today si o sa emita de la Moscova.Vor face un rebound la Apocalipsa CNA

Prima locomotivă electrică nouă a ajuns la Autoritatea pentru Reformă Feroviară: Poate atinge 200 km/h
Știri România 20:13
Prima locomotivă electrică nouă a ajuns la Autoritatea pentru Reformă Feroviară: Poate atinge 200 km/h
