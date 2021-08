Televiziunea CNN a anunțat, anul acesta, că doar angajații vaccinați vor putea să revină în birourile sale din Statele Unite. Compania a afirmat că nu va cere vreo dovadă privind vaccinarea, ci că va avea încredere în onestitatea angajaților săi.

„În ultima săptămână, am aflat că trei angajați veneau la birou nevaccinați. Toate cele trei contracte au fost reziliate. Ca să fiu clar – avem o politică de toleranță zero în acest sens”, a notat, joi, președintele CNN, Jeff Zucker, într-un memoriu intern obținut de The New York Times.

Jeff Zucker nu a spus unde lucrau angajații, ce funcții au ocupat sau cum au fost descoperite încălcările recomandărilor de vaccinare. CNN a refuzat să comenteze, dincolo de nota sa internă.



„Ne așteptăm ca, în săptămânile următoare, dovada vaccinării să devină o parte formală a procesului de obținere a accesului la locurile de muncă în cadrul rețelei”, a precizat Jeff Zucker.

Mai multe companii mari – inclusiv Facebook și Google – au anunțat că le vor cere angajaților să se vaccineze împotriva coronavirusului pentru a putea reveni la birou. Unele companii, inclusiv Washington Post, au mers mai departe, făcând din vaccinare o condiție pentru angajare.



Dar puține corporații au descris exact ce fel de consecințe ar apărea pentru angajații care au încălcat cerințele de vaccinare.

În nota sa de joi, Jeff Zucker a anunțat că CNN a amânat pentru 7 septembrie revenirea oficială la birou pentru angajații americani.

Jeff Zucker a scris că „puțin mai mult de o treime” din angajații redacției americane ai CNN lucrează acum regulat în birou.

CNN, Cable News Network, este o mare rețea de televiziune americană prin cablu axată pe știri și informații din toată lumea. CNN este una din cele mai mari și mai vechi rețele de știri care transmite în toată lumea prin cablu sau prin satelit.

FOTO: EPA

