În Camera Deputaților, de la ora 15.00, a fost dezbătută și respinsă moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu titlul „Dreptate pentru România! Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”, relatează News.ro.

Din 251 de deputaţi, 95 au votat pentru, 153 de voturi au fost împotrivă, iar trei deputaţi s-au abţinut. „Moţiunea a fost respinsă”, a anunţat vicepreşedinta Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero.

În Senat, de la ora 16.00, a fost dezbătută moțiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.

Și aceasta a fost respinsă cu 31 de voturi „pentru” şi 51 de voturi „contra”.

În cadrul dezbaterilor, partidele din coaliţia de guvernare nu au susţinut demersul opoziţiei şi au anunţat că nu votează moţiunea care îl vizează pe ministrul de Interne.

„Dincolo de faptul că am respins o serie de argumente pe care le-aţi adus în moţiune, asigur pe toţi senatorii că aceste teme invocate sunt pertinente şi mă preocupă. Mă întrebaţi ce facem în legătură cu ele. Facem, în fiecare zi, acţiuni. Dar este greu de pretins că o ţară ca România poate să ajungă la criminalitate zero, la presiunea la care este supusă de ani buni şi din interior şi din exterior. Ce este cert e că nu stăm nicio zi”, a spus ministrul de Interne, în plenul Senatului.

El a declarat că „nicio ţară nu ajunge la criminalitate zero, dar cert este că nivelul de siguranţă în România este mult superior nivelului de acum 5 ani, de acum 10 ani şi mult superior mediei europene. Avem de lucru? Toată lumea are de lucru, bineînţeles. Dar facem în fiecare zi”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE