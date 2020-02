De Mihai Niculescu,

Potrivit ANM, zonele și fenomenele vizate de codul galben apar local la munte, îndeosebi în zona înaltă – intensificări ale vântului și viscol; ninsori în general moderate cantitativ.

Oe parcursul zilei de joi (27 februarie), mai ales la altitudini mari, în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va avea intensificări cu rafale de 70….100 km/h, va ninge și va fi viscol.

Local, îndeosebi în Carpații Orientali, ninsorile vor fi în general moderate cantitativ și se va depune strat de zăpadă mai consistent.

UN alt cod galben a fost emis de ANM pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman

Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, temporar vântul va avea intensificări, iar la rafală se vor atinge viteze, în general, de 55…60 km/h.

