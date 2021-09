Afghanistan, 2019-11-02. Mixed class of Afghan teenage girls and boys during an economics class. Photograph by Guillaume Pinon / Hans Lucas. Afghanistan, 2019-11-02. Classe mixte d adolescentes et adolescents Afghans pendant un cours d economie. Photographie de Guillaume Pinon / Hans Lucas.,Image: 631648139, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia