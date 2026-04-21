„Bijuteria Napoleoniană”, piesa centrală a jafului, are o valoare istorică și financiară remarcabilă, fiind considerată extrem de rară. Poliția a lansat o anchetă intensă, dar până acum nu s-au făcut arestări. Autoritățile au cerut ajutor publicului pentru informații ce ar putea duce la identificarea suspecților.

Bijuteriile napoleoniene (sau „bijuteriile în stil napoleonian”) asociate cu Stockholm se referă la bijuteriile istorice purtate sau deținute de familia regală suedeză (Casa Bernadotte), care au legătură directă cu Napoleon Bonaparte și soția sa, Joséphine.

O femeie din Stockholm a fost victima unei escrocherii elaborate, pierzând mai multe bijuterii de valoare, inclusiv o piesă rară cunoscută sub numele de „Bijuteria Napoleoniană”, estimată la zeci de milioane de coroane.

Incidentul a avut loc în capitala Suediei, unde hoții au aplicat așa-numitul „truc al mașinii închiriate” pentru a pune mâna pe prețioasele obiecte.

Metoda, despre care poliția a avertizat anterior, implică utilizarea unei mașini închiriate pentru a comite furturi, ceea ce face mai dificilă urmărirea suspecților. Aceasta înseamnă că cineva a închiriat o mașină pe numele unei alte persoane, prin furt de identitate.

Femeia era acasă când escrocii, care au pretins că vor să îi asigure obiectele de valoare. au apărut la ea, însă a descoperit că a rămas fără bijuterii după jaf!

Infracțiunea suspectată a avut loc săptămâna trecută. Escrocii sunt încă în libertate.

Poliția a confirmat că desfășoară o investigație intensă pentru a-i identifica pe cei responsabili de furt, dar până acum nu au fost făcute arestări.

„Căutăm activ suspecții și analizăm toate pistele disponibile”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

„Bijuteria Napoleoniană”, piesa centrală a jafului, are o valoare istorică și financiară uriașă, fiind estimată la zeci de milioane de coroane suedeze, peste 5 milioane de euro. Aceasta este considerată un obiect de colecție extrem de rar.

Autoritățile au lansat un apel către public pentru informații care ar putea conduce la reținerea hoților.