De Petre Dobrescu,

Colonelul Radu a explicat jurnaliștilor că nu a pus la dispoziția procurorilor, dar nici a corpului de control al primului ministru filmarea respectivă pentru că i s-au cerut ”documente și înscrisuri”, nu materiale video.

În acest context, șeful IGSU nu crede că e nevoie de o anchetă internă, deși imaginile-document au fost văzute doar de 5 persoane din inspectorat.

”Eu nu cred că am greșit. Am solicitat din proprie inițiativă acele imagini. (…) Dacă reprezintă o încălcare ce am făcut, nu am o problemă să fiu tras la răspundere. Dar eu consider că nu se impune și nu îmi dau demisia.” a spus colonel Cristian Radu.



Citeşte şi:

Parchetul General confirmă că nu are filmările făcute de pompieri la clubul Colectiv, difuzate astăzi de Libertatea, și a cerut înregistrarea ISU

Cum justifică Orlando Șchiopu, șeful ISUBIF, intervenția haotică de la Colectiv: „Noi nu suntem pregătiți în școli pentru dezastre și nici roboți nu suntem”

Șeful IGSU, după ce Libertatea a difuzat filmările secrete făcute la Colectiv: Nu am dat imaginile pentru că nu au fost solicitate în mod punctual

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2019. Cum încep zodiile săptămâna