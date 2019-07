Țara Sfântă a Gange-ului, India este căminul marilor religii ca: hinduism, budism, sikhism sau jainism, și totodată, aici vei întâlni cele mai multe moschei din întreaga lume musulmană, dar și biserici creștine. Mai exact, India găzduiește 300.000 de lăcașuri de cult răspândite peste tot: în orașele aglomerate sau în pustiul deșertului, spre magnificii Munți Himalaya și în jurul fluviului sacru, Gange.

Descoperă Eterna Indie într-un circuit de 10 zile, alături de Europa Travel, la tariful special de 799 euro/persoană, valabil pentru plecarea din27 octombrie (include reducere de 40% din tariful standard de 1299 euro). Rezervă călătoria până la 26 iulie și primești bonus plimbarea cu elefantul la poalele Dealului Aravalli.

Iar dacă credeai că ai văzut totul, odată ce ai ajuns în India, vei constata că te-ai înșelat. Aici și doar aici, printre semeții zgârie nori ai capitalei New Delhi sau ai orașului Bombay zărești zeci de vaci care circulă libere, pe lângă palatele somptuoase ale maharajahilor se ghemuiesc căbănuțe din lemn, săracii se amestecă cu bogații, elefanții au chiar propriul lor SPA, iar hoardele de maimuțe invadează grădinile regale.

New Delhi, între tradiție și modernitate

India este fabuloasă, iar o călătorie în această țară plină de spiritualitate și tradiție va fi una plină de învățăminte. Începe incursiunea cu turul orașelor ce formează Triunghiul de Aur, primul dintre acestea fiind New Delhi, cu aerul său auster și forfota melodioasă. Dacă treci peste inconveniențele sale, s-ar putea chiar să-ți placă, mai ales că orașul este plin de bogății, unele dintre ele rămase mărturie din perioada ocupației britanice. Plimbă-te în centrul vechi, trecând prin Poarta Indiei, până la Qutub Minar, minaretul de 73 m aflat în patrimoniul UNESCO și pierde-te în sălile grandioase ale Fortului Roșu.

Jaipur, roz cât vezi cu ochii

Primul oraș planificat al Indiei și, probabil, cel mai tradițional dintre cele trei ce formează Triunghiul de Aur, Jaipur este descris ca fiind asemeni unui opal roz. Remarcabil prin palatele sale grandioase din marmură, Jaipur domină ținutul deșertic al Rajasthan-ului fiind un magnet pentru turiștii care vor să descopere bogățiile maharajahilor.

Simbolurile Japurului sunt: Palatul Vânturilor cu ale sale 953 de ferestre ce îi dau un aspect de coroană regală, City Palace, magnificul palat de unde a fost condus orașul, construit în conformitate cu arhitectura hindu (știință și artă cunoscută sub denumirea de Shilpa Shastras) și Jantar Mantar, cel mai mare dintre observatoarele astronomice ale regelui Jai Singh II care era pasionat de astronomie.

Grandiosul Fort Amber, locul unde ai posibilitatea să te bucuri de o plimbare cu elefantul la poalele Dealului Aravalli, este considerat a fi cel mai importat din statul Rajasthan. Construit în stil tipic rajput, din marmură galbenă și roz, fortul ascunde între zidurile groase curți imperiale dominate de palate cu mozaicuri hindu fabuloase, grădini geometrice persane și un lac în care se reflectă minunat toate edificiile.

Palatul Jal Mahal ce plutește pe Lacul Man Sagar, este una dintre cele mai romantice și somptuoase construcții din India, realizat în stil rajput și mughal, pe care vei avea ocazia să-l surprinzi pe drumul spre Fatehpur Sikri, așa numitul Oraș al Victoriei.

Agra, cel mai romantic oraș din India

Continuă circuitul cu Agra, orașul desprins din 1001 de nopți, unde se află cel mai cunoscut simbol al dragostei: Taj Mahal. Monumentul este una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, și a fost construit din marmură albă de către Împărat mogul, Shah Jahan în memoria preaiubitei sale soții, Mumtaz Mahal. Poți fotografia magnificul mausoleu din Grădina Lunii, acolo unde elefanții se plimbă nestingheriți sau de pe malul vestic al râului Yamuna, unde se află impozantul Fort Roșu.

Centrul spiritualității

Varanasi, cel mai sacru loc din India, ce se întinde în jurul fluviul Gange care s-ar fi format din trupul ființei primordiale, nu putea lipsi din itinerariul tău. Venerat mai ales de hinduși, Varanasi este locul unde indienii vin pentru a se purifica în apele Mamei Ganga. Acesta este locul unde ciclul vieții și al morții poate fi întrerupt prin ardere trupurilor neînsuflețite în ghat-urile înșirate pe malurile pline de oamenii sfinți, sadhu, care pot sta în starea de meditație chiar și zile întregi.

Drumul până la cele 30 de ghat-uri este unul amețitor, traversând numeroase străduțe labirintice și strâmte. În circuitul de la Europa Travel vei putea lua parte la fabuloasa slujbă Ganga Aarti, închinată Mamei Ganga, o ceremonie ce are loc pe treptele de pe fluviu, la apusul soarelui și unde pelerinii aduc ofrante compuse din flori.

La răsărit te vei bucura de o plimbare pe fluviu, iar apoi vei porni spre vizitarea templelor Kashi – Vishwanath cunoscut și ca Templul de Aur, închinat Zeului Shiva și la Bharat Mata Mandir, templul inaugurat de Mahatma Gandhi.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit India – tarif de la 799 euro/persoana, 10 zile (4 nopti in New Delhi, 1 noapte in Jaipur, 1 noapte in Agra, 2 nopti in Varanasi) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Oferta Speciala valabila pentru plecarea din 27 octombrie, in limita locurilor disponibile! Bonus: plimbarea cu elefantul, valabil pana la 26 iulie! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

