Votul din Senat a confirmat falia din Parlament. Deputații și senatorii USR au votat împotriva inițiativei legislative, la fel cum au procedat și la prima cameră sesizată. Proiectul a fost susținut de coaliția majoritară în ciuda apelurilor repetate ale opoziției și ale liderilor grupurilor politice europene, printre care Popularilor Europeni (PPE) și Renew Europe, care au cerut reanalizarea amendamentelor controversate.

Punctul central al disputelor rămâne așa-numitul „amendament Fritz”. Prevederea introduce sancțiunea încetării mandatului aleșilor locali în termen de 30 de zile în caz de incompatibilitate sau conflict de interese stabilit de instanță, măsură despre care opoziția susține că afectează direct statul de drept și a fost creată cu dedicație politică.

Proiectul de lege a fost votat luni de Camera Deputaților cu sprijinul deputaților PSD, PNL și UDMR, în timp ce USR a votat împotrivă. Inițiativa modifică semnificativ modul în care sunt gestionate declarațiile de avere și interese ale demnitarilor. În locul datelor detaliate despre adrese, suprafețe sau sume exacte, noul cadru introduce o fișă publică bazată pe praguri valorice.

Liderul Uniunii Salvați România și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a criticat dur votul dat de coaliția majoritară, acuzând că noul text legislativ menține o prevedere cu dedicație politică și riscă să blocheze fondurile europene.

„Tocmai a trecut legea ANI cu amendamentul anti-Timișoara de Camera Deputaților. Cu voturile PSD, PNL și UDMR. USR a votat împotrivă. Vedem ce se întâmplă miercuri la Senat. Legea trebuie votată din nou după ce CCR a declarat amendamentul anti-Mirabela neconstituțional.

Pentru cei care votează încălcarea statului de drept de fricǎ să nu piardă bani din PNRR: sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni. Cine vrea să salveze banii trebuie să voteze o lege curată. Încă e timp”, a transmis Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ce urmează pentru Legea integrității și miza fondurilor din PNRR

Odată adoptat de Senat în calitate de cameră decizională, actul normativ pleacă spre Palatul Cotroceni. Președintele României, Nicușor Dan, are la dispoziție căile constituționale: poate promulga legea pentru a intra în vigoare sau o poate retrimite Parlamentului pentru o nouă reexaminare, dacă va considera necesar.

Miza acestei legi depășește granițele confruntărilor politice interne. Adoptarea unui cadru clar privind integritatea funcțiilor publice reprezintă un jalon esențial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De confirmarea acestui jalon depinde deblocarea unei tranșe substanțiale de finanțare europeană, evaluată la aproximativ 770 de milioane de euro.

Timpul rămas pentru închiderea procedurilor este extrem de scurt, motiv pentru care partidele din coaliție au urgentați pașii parlamentari, susținând că orice întârziere punea în pericol atragerea fondurilor europene. Rămâne de văzut dacă forma finală va fi promulgată de șeful statului sau dacă textul va suferi noi modificări înainte de a intra în vigoare.

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