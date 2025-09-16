Sprijinul statelor membre este incert

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, Paula Pinho, „esența” acestor propuneri vizează sancționarea coloniștilor violenți și a unor miniștri extremiști, precum și suspendarea componentei comerciale a Acordului de asociere UE-Israel.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat deja, în discursul său privind starea Uniunii de la Strasbourg, că dorește să adopte măsuri împotriva Israelului din cauza modului în care desfășoară ofensiva militară.

Cei 26 de colegi ai săi, alături de von der Leyen, urmează să prezinte oficial pachetul miercuri, însă sprijinul statelor membre rămâne incert.

Ungaria blochează sancțiunile împotriva coloniștilor violenți

Până acum, țările UE nu au susținut propunerea inițială din iulie privind excluderea companiilor israeliene din programul european de cercetare Horizon, iar Ungaria blochează deja sancțiunile ce vizează coloniștii violenți.

Pinho a confirmat că unele dintre noile măsuri vor necesita aprobarea guvernelor naționale.

Von der Leyen a anunțat, de asemenea, săptămâna trecută, intenția de a suspenda plățile bilaterale către Israel, dar Pinho nu a menționat acest aspect în declarația de marți, limitându-se să spună: „Vom vedea dacă va fi propus și altceva”.

Tot marți, o comisie de anchetă a ONU a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza, acuzație respinsă de autoritățile israeliene. Comisia Europeană evită să folosească acest termen, invocând faptul că asemenea decizii trebuie lăsate în sarcina instanțelor internaționale.

