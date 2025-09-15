Realitatea contrazice statisticile

Această informație a ridicat semne de întrebare cu privire la acuratețea datelor oficiale.

Conform statisticilor INS, citate de Ziarul de Iași, comuna Grozești ar avea o sală de gimnastică la fiecare 14 copii, incluzând aici și preșcolarii. Această cifră depășește cu mult media altor localități, inclusiv a unor centre urbane importante.

În Municipiul Iași existau anul trecut 101 săli de gimnastică, în Pașcani doar 8, iar în Onești, orașul în care Nadia Comăneci și-a început cariera, funcționau 13 săli de gimnastică.

O comună din Iași, cu doar 127 de copii, este trecută în statisticile naționale cu nouă săli de gimnastică
Săli gimnastică județul Iași – statistică – Foto: Ziarul de Iași

Primarul comunei Grozești, George Cristea, a infirmat categoric existența celor nouă săli de gimnastică: „Nouă săli de gimnastică? Nu există așa ceva. Poate de gimnaziu? Dar nici din alea nu sunt atâtea. Ha, ha, da, avem o școală cu nouă săli de gimnastică. Eu nu am trimis astfel de date”.

Comuna Grozești, situată la aproximativ 50 km de Iași, la granița cu Republica Moldova, are o populație de circa 1.300 de locuitori și o singură școală cu 96 de elevi, conform datelor din anul precedent.

O eroare statistică 

Datele statistice arată că în 2024, județul Iași se afla pe locul 5 la nivel național în ceea ce privește infrastructura școlară de gimnastică, cu 190 de săli, fiind depășit doar de București (390), Cluj (237), Prahova (194) și Mureș (191).

Din cele aproape 100 de localități ale județului, doar 51 aveau săli de gimnastică. Cele mai multe se aflau în Municipiul Iași și, surprinzător, în comuna Grozești. Zece comune aveau câte două săli, iar 34 de localități, inclusiv un oraș, nu aveau deloc astfel de facilități.

Ciprian Iftimoaei, directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, a recunoscut improbabilitatea situației și a promis o investigație: „Cunosc comuna Grozești, e locul de naștere al mamei mele și am fost recent pe acolo. Nu-i trebuie cuiva vreun coeficient înalt de inteligență să își dea seama că nu au cum să fie acolo nouă săli de sport. Dar nu pot explica în momentul acesta cum a apărut o astfel de eroare în statistică.”

Ciprian Iftimoaei a explicat procesul standard de colectare a datelor: „În mod normal, chestionarele electronice sunt trimise către furnizorul de date – în cazul acesta școala sau primăria din Grozești, iar când primim răspunsurile, acestea se introduc în baza de date și se trimit la București.”

Această eroare ridică întrebări cu privire la acuratețea altor date statistice. De exemplu, conform acelorași statistici, Iași ar avea bazine de înot în infrastructura școlară, informație care necesită verificare.

Datele INS sunt cruciale pentru elaborarea politicilor de investiții și dezvoltare, precum și pentru comparațiile la nivel european realizate de Eurostat. Erori precum cea din cazul Grozești pot duce la decizii greșite și alocări ineficiente de resurse.

