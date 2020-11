Condamnat în țară la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de pe Litoral, Dragoș Săvulescu s-a lăudat, încă de săptămâna trecută, că justiția italiană l-a scăpat de închisoare.

Cum știrea a fost confirmată ieri de ministrul justiției, Cătălin Predoiu, care s-a declarat dezamăgit de deznodământ, Săvulescu a taxat, pe Facebook, intervenția demnitarului.

Săvulescu, „stupefiat” de Predoiu

„Nu îmi ascund dezamăgirea faţă de un astfel de verdict. În general, sunt foarte rezervat să comentez dosare şi soluţii pronunţate în instanţă din motive pe care nu vreau să le dezvolt, dar Italia e ceva mai departe.

Mă îndoiesc că o declaraţie de-a mea ar putea să fie interpretată ca o presiune asupra Justiţiei italiene, dar poate aude ministrul italian de justiţie. Suntem extrem de dezamăgiţi de o astfel de dezlegare a cererii de extrădare adresată de Curtea de Apel Bucureşti”, a spus Predoiu.

Declarația sa a fost atacată de Dragoș Săvulescu pe Facebook, într-o scrisoare deschisă adresată lui Predoiu.

„Stupefiat, am aflat din presa despre comentariul facut astazi intr-o conferinta de presa referitor la situatia mea juridica. Dumneavoastra, in calitate de Ministru al Justitiei v-ati exprimat “dezamagirea” fata de decizia instantei italiene in cazul meu iar apoi ati scapat “porumbelul” spunand “…Poate aude Ministrul italian al justitiei”. !!!”, a început Săvulescu.

Recomandări “Și-a căutat-o cu lumânarea”. Odată cu pandemia și viața sexuală s-a mutat în online. Care sunt riscurile la care sunt expuși tinerii?

„De ce sunteti dezamagit, domnule ministru, cand o Justitie REALA dintr-o tara cu adevarat democratica APLICA CU ADEVARAT LEGEA si RESPECTA PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT SI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI? Cum va permiteti, domnule ministru, sa interpelati public modul de aplicare a justitiei din Italia?”, a scris acesta.

Iată aici toată postarea lui Săvulescu.

Filmul cazului Săvulescu

Cum s-a ajuns la situația din prezent?

În 2019, Dragoș Săvulescu a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de la malul mării.

Aflat în Italia, acesta s-a predat la o secție de poliție din Napoli la începutul lui 2020, a fost eliberat, iar Curtea de Apel din Napoli a pornit un dosar legat de cazul său.

Recomandări Omul care a dat peste 1 milion de euro din spitalele bucureștene pe clipuri cu Firea se laudă că Nicușor Dan l-a reconfirmat

Deși se afla pe lista Poliției Române de persoane căutate, acesta se afișa în ipostaze relaxate alături de soția sa, modelul albanezo-elvețian Angela Martini, pe insula Sardinia.

În această toamnă, Curtea de Apel din Napoli a decis ca pedeapsa acestuia să fie ispășită în Italia, iar executarea pedepsei să fie suspendată.

„Extrădarea mea în România a fost respinsă încă de acum o lună și jumătate, iar sentința de condamnare a devenit o sentință italiană și urmează a se executa în Italia, conform legii italiene. Tot conform legii italiene, pedeapsa a fost redusă semnificativ și a devenit pedeapsă alternativă la pedeapsa cu închisoarea. Mai pe românește – cu suspendare. Hotărârea este definitivă”, spunea Săvulescu.

El a fost confirmat, ieri, într-o conferință de presă, de ministrul Cătălin Predoiu.

PARTENERI - GSP.RO La 60 de ani de la marele jaf comunist, Ilie Năstase rupe tăcerea: „De acolo mi se trage ura”

PARTENERI - PLAYTECH S-A AFLAT! Cu cine se petrece Bianca Drăgușanu în Dubai, după despărțirea de Bodi. BOMBĂ!

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2020. Taurii se așteaptă să fie ascultați sau, mai degrabă, să fie urmați

Știrileprotv.ro Reacția conducerii supermarketului în care a fost bătută Cristina Joia. Ce a făcut casiera imediat după atac