Un pasager a filmat conductorul distras, care tricota și se uita la telefonul mobil, în timp ce trenul pleca din stație.

Martorul care a surprins momentul a declarat: „Nu mă așteptam să văd pe cineva care ar trebui să fie la muncă comportându-se atât de relaxat”.

„M-am gândit că această persoană are viețile pasagerilor în mâinile sale. Personal, nu știu cât de automatizat este sistemul metroului”, a adăugat cel care a filmat.

