Sportivul Conor McGregor a fost la un pas să-l lovească pe iubitul lui Megan Fox, la gala MTV Video Music Awards. Se pare că totul ar fi început după ce Machine Gun Kelly l-ar fi refuzat pe luptător atunci când l-a rugat să facă o poză împreună.

După ce Conor McGregor a fost refuzat, el și-a ieșit din minți și a sărit să-l bată pe iubitul lui Megan Fox, fără să mai țină cont că se află pe covorul roșu. Gărzile de corp au intervenit imediat și i-au despărțit pe cei doi înainte ca și cineva să fie rănit în urma altercației.

Pe filmare se aude cum Machine Gun Kelly este îndemnat de cei prezenți la eveniment să fugă și să se ferească de luptător: „Fugi, fugi!”. Nervos că nu a putut să-l pună la punct, Conor McGregor a aruncat cu un pahar spre iubitul lui Megan Fox.

not MGK getting into a fight at the VMAs red carpet pic.twitter.com/KWQeRAbc6Y — mari ‎ᗢ (@olsenspears) September 13, 2021

McGregor neagă că a vrut să-l bată pe artist și susține că nu-l cunoaște, deși imaginile spun altceva. În fotografii, luptătorul a fost surprins în timp ce sărea să-l lovească pe Machine Gun Kelly.

„Nu s-a întâmplat nimic. Nici măcar nu îl cunosc. Eu mă lupt doar cu bărbați adevărați. Habar nu am cine este, sincer vă spun. Știu doar că e iubitul lui Megan Fox”, a declarat McGregor. Iubitul lui Megan Fox a avut o reacție neașteptată când a fost întrebat despre incident, iar artistul a lovit microfonul jurnalistului și a plecat fără să mai răspundă întrebărilor.

Machine Gun Kelly when asked about his altercation with Conor McGregor. pic.twitter.com/XAZMA7JX67 — islam (@islamzinour) September 13, 2021

Megan Fox, apariție controversată la gala MTV

Megan Fox a reușit să atragă atenția cu rochia transparentă pe care a purtat-o pe covorul roșu. Vedeta a optat pentru o ținută îndrăzneață care a lăsat lenjeria intimă la vedere. În vârstă de 35 de ani, actrița a purtat o rochie semnată Mugler.

