Shamkhani a participat, pe 28 iunie, la o înmormântare în masă în capitala iraniană pentru zeci de comandanți militari și oameni de știință din domeniul nuclear uciși în atacurile israeliene.

El a dezvăluit că, după atacul care a vizat casa sa din Teheran. la începutul acestei luni, a fost prins sub dărâmături timp de trei ore și se recuperează acum după leziuni interne.

„Pieptul meu a fost strivit”, a spus Shamkhani, vorbind printr-un dispozitiv de respirație folosit pentru reabilitarea plămânilor.

„Am spus rugăciunea de dimineață sub dărâmături, a adăugat el. La început, am crezut că e un cutremur. Dar când am auzit sunetul unui vehicul, mi-am dat seama că nu era”.

Inițial, unele rapoarte au susținut că Shamkhani ar fi fost ucis, în timp ce altele au afirmat că ar fi fost grav rănit. Săptămâna trecută, el a confirmat că a supraviețuit, spunând: „A fost soarta mea să trăiesc”.

Sâmbătă, mass-media iraniană a difuzat imagini cu ruinele casei lui Shamkhani. Într-un interviu televizat, el a oferit detalii despre experiența sa.

Shamkhani a refuzat să spună de ce a fost țintit, dar a adăugat: „Israelul știe de ce m-a atacat – și eu știu. Dar nu pot spune”.

Shamkhani este o figură de rang înalt în structura de securitate a Iranului. Anterior, el a ocupat funcții precum: comandant al Marinei iraniene, ministru al apărării și secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională. De asemenea, a condus Centrul pentru Studii Strategice al armatei iraniene și a fost considerat cândva un potențial candidat prezidențial.