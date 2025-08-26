Constanța se schimbă: de la apartamente de vacanță la cartiere pentru locuit

De la apartamente de vacanță la locuințe pentru viața de zi cu zi

În timp ce multe proiecte imobiliare apar chiar pe malul mării, gândite mai degrabă pentru investiții și turiști, există și o altă direcție: cartierele create special pentru constănțeni, pentru familiile care vor stabilitate și confort. BOREAL Plus din nordul Constanței este exact această alternativă – un complex gândit pentru locuire de calitate, nu pentru închirieri sezoniere.

BOREAL Plus – un cartier pentru constănțeni

Situat la doar 15 minute de plajă, dar ferit de agitația zonei turistice, BOREAL Plus propune un concept modern de locuire, unde confortul, funcționalitatea și comunitatea se completează armonios.

Prima etapă a complexului BOREAL Plus a fost bine primită și este locuită astăzi în proporție de 85%. În cartier s-a format deja o comunitate unită de familii tinere, profesioniști și oameni care au ales stabilitatea în locul agitației. Atmosfera prietenoasă și sentimentul de apartenență fac ca o nouă etapă să vină natural în completarea unui cartier viu, care crește în fiecare zi. Tocmai de aceea, dezvoltatorul extinde acum proiectul cu o nouă fază, aducând pe piață apartamente adaptate cererii reale din Constanța.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

NOUL Boreal – un concept premium, într-o zonă cu potențial foarte ridicat

Construită pe baza dorințelor exprimate de locuitori, noua fază a cartierului aduce garsoniere, apartamente cu două și trei camere, proiectate cu atenție pentru a răspunde nevoilor locuitorilor din Constanța. Spațiile sunt luminoase, cu compartimentări inteligente, adaptate atât tinerilor aflați la început de drum, cât și familiilor care au nevoie de camere generoase și zone de zi aerisite.

Un alt element esențial este calitatea finisajelor. Materialele premium și atenția la detalii oferă durabilitate și estetică modernă, iar spațiile vitrate mari aduc lumina naturală în fiecare încăpere, accentuând senzația de deschidere și confort și oferind priveliști superbe asupra Lacului Siutghiol și a Mării Negre.

Iar pentru un plus de confort, cartierul include locuri de parcare supraterane exterioare și interioare, precum și boxe de depozitare.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Zona de nord a Constanței, în care se află complexul, are toate caracteristicile pentru o dezvoltare exponențială, iar valoarea locuințelor de aici are premise pentru o creștere semnificativă în următorii ani, urmând modelul istoric al altor zone din țară. BOREAL Plus este șansa de a cumpăra acum, la prețuri avantajoase, înainte ca locuințele din zonă să devină mult mai scumpe.

Un cartier de viitor pentru familii

Dezvoltat pentru constănțeni, BOREAL Plus înseamnă infrastructură și facilități pentru comunitate. În imediata vecinătate se află un hipermarket, iar în viitor se va construi o grădiniță privată. Totodată, un parc public, cu locuri de joacă pentru copii, urmează să fie amenajat de autorități chiar lângă noile clădiri, completând seria de faclități pentru familii.

Ofertă de lansare – apartamente premium la prețuri avantajoase

Apartamentele din noua fază a complexului BOREAL Plus sunt disponibile la vânzare la prețuri de lansare SMART. Pentru cei care vor să trăiască în Constanța la un standard mai ridicat, acesta este momentul potrivit.

Recomandări Care sunt țările cele mai greu de cucerit, dacă începe Al Treilea Război Mondial. Ce a răspuns Chat GPT

Descoperă NOUL Plus și vezi oferta completă pe www.boreal-plus.ro

Sursă foto: BOREAL Plus

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE