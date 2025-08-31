Ea afirmă că terapia care atrage tot mai mulți participanți „este o metodă terapeutică creată de psihoterapeutul Bert Hellinger și se bazează pe ideea că problemele personale pot fi influențate de dinamica relațiilor din familia de origine”.

În schimb, Colegiul Psihologilor din România precizează despre constelațiile familiale că nu fac parte dintre metodele și tehnicile de evaluare și intervenție psihologică recunoscute oficial de către aceștia.

Timeea Mare, psiholog

Cum a ajuns Timeea să practice constelațiile

Psihologul Timeea Mare spune că un moment aparent banal a condus-o spre această practică: o carte pe care a deschis-o întâmplător în avion, pe ruta București-Baia Mare, intitulată „Așchia nu sare departe de trunchi” de Joe Anne Benoit. Atunci spune că a realizat pentru prima dată cât de mult pot fi oamenii influențați de trecutul familiei. Astfel, a decis să urmeze formarea în constelații familiale și sistemice, fără nicio intenție de a profesa în acest domeniu, spune aceasta.

Cum decurge o astfel de ședință

La ședințele de grup participă maximum 20 de persoane. „Unii colegi lucrează cu mai puțini participanți, alții cu sute. Ne așezăm în cerc, pentru că energia circulă în sensul acelor de ceasornic. După o introducere de circa o oră, urmează o scurtă meditație în care onorăm neamurile. Numele celor care doresc să lucreze sunt scrise pe bilețele, iar eu extrag primul. Persoana aleasă se așază în dreapta mea, pentru protecție rațională. Dacă ar sta în stânga, ar reprezenta partea emoțională, ceea ce ar împiedica desfășurarea eficientă a constelației. Clientul își prezintă intenția cu care a venit, apoi o reprezintă printr-o altă persoană, punând mâinile acesteia pe umeri și întrebând: Vrei să fii intenția mea? Ulterior, se aleg și alți reprezentanți pentru elemente importante din constelație, cum ar fi mama, tata, boala, moartea, copilul interior rănit sau energia masculină și feminină”, povestește Timeea Mare.

Spre finalul constelației, ea îndeamnă clientul să repete după aceasta câteva fraze legate de realitate. De exemplu, când un copil este implicat în problemele părinților, cum ar fi divorțul, îl îndeamnă să spună: „Las cu tine și cu tata tot ce este al vostru!”. Sau: „Tată, din dorința imensă față de tine, am vrut să fiu așa cum ești tu. Binecuvântează-mă să fac altfel decât ai făcut tu”. Sau: „Bunico, viața a curs de la tine înspre mine, dacă tu nu erai, nici eu nu eram. Îți mulțumesc pentru viață”.

„Toată dinamica adusă la suprafață ar fi nesemnificativă dacă, la final, clientul nu ar rosti aceste fraze atât de puternice emoțional. Bert Hellinger le-a numit fraze magice, care au un impact definitoriu în mișcarea sufletului”, susține Timeea.

Timeea susține că totul se desfășoară ca într-o piesă de teatru neregizată, în care reprezentanții nu sunt actori, ci oameni care au venit să găsească soluții. Ei pot prelua, în mod surprinzător, stări fizice și psihice ale celor pe care îi reprezintă, relatează aceasta.

Iar acest fenomen este cunoscut drept „câmp morfogenetic” și se referă la o conexiune profundă și inexplicabilă prin care reprezentanții pot resimți emoții, dureri fizice sau alte stări ce reflectă experiențele și sentimentele persoanelor pe care le reprezintă. „Astfel, unii șchiopătează, pe alții îi doare capul, le îngheață picioarele, simt o greutate pe umeri, toate având un echivalent perfect în întâmplările din viața clientului. Spre deosebire de psihoterapie, metoda constelațiilor abordează mai degrabă sufletul decât mintea. În plan metaforic, este ca și cum aș face o operație reparatorie pe sufletul omului care vine la mine, iar apoi aș coase frumos totul la loc. După o ședință de constelații familiale, lucrurile nu mai sunt niciodată la fel”, concluzionează facilatorul.

Aceasta desfășoară workshopuri în mai multe orașe, atât în România, cât și în Bali și Maldive.

Timeea Mare este și autoarea volumului „Ecoul strămoșului”

Ce profil au pacienții

La workshopurile ei merg diferite tipuri de persoane, din toate domeniile. Practic, spune ea, oricine poate accesa această terapie, cu excepția copiilor și a persoanelor cu diagnostic psihiatric. „De cele mai multe ori, oamenii caută echilibrul interior, pacea și împăcarea cu sinele și cu ceea ce au judecat până atunci”.

O altă experiență – un alt facilator

Elena Badea, în vârstă de 41 ani, spune că a căutat un spațiu în care să-și poată exprima sentimentele, fricile și dorințele. „Acest spațiu mi-a fost oferit de Oana Radu la Brăila. Constelațiile nu mi-au spus ce să fac, dar mi-au arătat cu iubire că multe lucruri pe care nu le înțeleg în viața mea sunt trăite din loialitate inconștientă față de familie și strămoși, ca un blocaj sau un tipar repetat”.

Elena spune că această experiență a reușit să îi schimbe percepția asupra ei și asupra lumii. „Am simțit înainte de a gândi, am găsit echilibrul în activitățile mele, am renunțat la ceea ce nu aveam curaj și știu acum că ne putem vindeca și cu iubire”, declară aceasta.

Elena Badea

Topul motivelor pentru care pacienții aleg să recurgă la această practică

Conform psihologului Timeea Mare, în topul motivelor care îi determină pe oameni să aleagă această terapie sunt relațiile de cuplu, problemele de sănătate, blocajele financiare și chiar tulburările sexuale.

Ce spune Colegiul Psihologilor din România

La polul opus, Colegiul Psihologilor din România spune despre constelațiile familiale că nu fac parte dintre metodele și tehnicile de evaluare și intervenție psihologică recunoscute oficial de către aceștia.

„Activitatea psihologilor acreditați de Colegiu se desfășoară exclusiv prin metode validate științific și aprobate prin reglementările profesiei/avizate metodologic”, spune dr. Constantin-Edmond Cracsner, președintele Colegiului.

El explică și că în prezent nu există suficiente dovezi științifice care să ateste eficiența constelațiilor familiale ca metodă de intervenție psihologică. Din acest motiv, Colegiul nu recomandă utilizarea acestei metode în practica profesională a psihologilor acreditați. „Evaluarea și tratamentul problemelor de sănătate psihică se realizează prin tehnici și protocoale validate, adaptate la standardele internaționale și la reglementările naționale”, adaugă aceștia.

Colegiul susține că apelarea la metode care nu sunt recunoscute și validate științific poate avea riscuri pentru pacienți, cum ar fi întârzierea accesului la servicii psihologice și medicale adecvate sau apariția unor efecte adverse prin abordări neprofesionale. Colegiul recomandă publicului să apeleze la psihologi acreditați, înscriși în registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, disponibil pe site-ul instituției.

