Ea afirmă că terapia care atrage tot mai mulți participanți „este o metodă terapeutică creată de psihoterapeutul Bert Hellinger și se bazează pe ideea că problemele personale pot fi influențate de dinamica relațiilor din familia de origine”.

În schimb, Colegiul Psihologilor din România precizează despre constelațiile familiale că nu fac parte dintre metodele și tehnicile de evaluare și intervenție psihologică recunoscute oficial de către aceștia.

Constelațiile familiale, metoda controversată de terapie care promite să vindece trecutul. Ce presupune și ce părere au experții
Timeea Mare, psiholog

Cum a ajuns Timeea să practice constelațiile

Psihologul Timeea Mare spune că un moment aparent banal a condus-o spre această practică: o carte pe care a deschis-o întâmplător în avion, pe ruta București-Baia Mare, intitulată „Așchia nu sare departe de trunchi” de Joe Anne Benoit. Atunci spune că a realizat pentru prima dată cât de mult pot fi oamenii influențați de trecutul familiei. Astfel, a decis să urmeze formarea în constelații familiale și sistemice, fără nicio intenție de a profesa în acest domeniu, spune aceasta.

Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea
Recomandări
Saga spitalelor regionale care văd lumina zilei în ritm de melc. SRU Craiova, singurul care a intrat în etapa a doua și unde a început betonarea

Cum decurge o astfel de ședință

La ședințele de grup participă maximum 20 de persoane. „Unii colegi lucrează cu mai puțini participanți, alții cu sute. Ne așezăm în cerc, pentru că energia circulă în sensul acelor de ceasornic. După o introducere de circa o oră, urmează o scurtă meditație în care onorăm neamurile. Numele celor care doresc să lucreze sunt scrise pe bilețele, iar eu extrag primul. Persoana aleasă se așază în dreapta mea, pentru protecție rațională. Dacă ar sta în stânga, ar reprezenta partea emoțională, ceea ce ar împiedica desfășurarea eficientă a constelației. Clientul își prezintă intenția cu care a venit, apoi o reprezintă printr-o altă persoană, punând mâinile acesteia pe umeri și întrebând: Vrei să fii intenția mea? Ulterior, se aleg și alți reprezentanți pentru elemente importante din constelație, cum ar fi mama, tata, boala, moartea, copilul interior rănit sau energia masculină și feminină”, povestește Timeea Mare.

Spre finalul constelației, ea îndeamnă clientul să repete după aceasta câteva fraze legate de realitate. De exemplu, când un copil este implicat în problemele părinților, cum ar fi divorțul, îl îndeamnă să spună: „Las cu tine și cu tata tot ce este al vostru!”. Sau: „Tată, din dorința imensă față de tine, am vrut să fiu așa cum ești tu. Binecuvântează-mă să fac altfel decât ai făcut tu”. Sau: „Bunico, viața a curs de la tine înspre mine, dacă tu nu erai, nici eu nu eram. Îți mulțumesc pentru viață”. 

20 de întrebări esențiale și răspunsuri de la experți despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina
Recomandări
20 de întrebări esențiale și răspunsuri de la experți despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina

„Toată dinamica adusă la suprafață ar fi nesemnificativă dacă, la final, clientul nu ar rosti aceste fraze atât de puternice emoțional. Bert Hellinger le-a numit fraze magice, care au un impact definitoriu în mișcarea sufletului”, susține Timeea.

Timeea susține că totul se desfășoară ca într-o piesă de teatru neregizată, în care reprezentanții nu sunt actori, ci oameni care au venit să găsească soluții. Ei pot prelua, în mod surprinzător, stări fizice și psihice ale celor pe care îi reprezintă, relatează aceasta. 

Iar acest fenomen este cunoscut drept „câmp morfogenetic” și se referă la o conexiune profundă și inexplicabilă prin care reprezentanții pot resimți emoții, dureri fizice sau alte stări ce reflectă experiențele și sentimentele persoanelor pe care le reprezintă. „Astfel, unii șchiopătează, pe alții îi doare capul, le îngheață picioarele, simt o greutate pe umeri, toate având un echivalent perfect în întâmplările din viața clientului. Spre deosebire de psihoterapie, metoda constelațiilor abordează mai degrabă sufletul decât mintea. În plan metaforic, este ca și cum aș face o operație reparatorie pe sufletul omului care vine la mine, iar apoi aș coase frumos totul la loc. După o ședință de constelații familiale, lucrurile nu mai sunt niciodată la fel”, concluzionează facilatorul.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Recomandări
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Aceasta desfășoară workshopuri în mai multe orașe, atât în România, cât și în Bali și Maldive.

Constelațiile familiale, metoda controversată de terapie care promite să vindece trecutul. Ce presupune și ce părere au experții
Timeea Mare este și autoarea volumului „Ecoul strămoșului”

Ce profil au pacienții

La workshopurile ei merg diferite tipuri de persoane, din toate domeniile. Practic, spune ea, oricine poate accesa această terapie, cu excepția copiilor și a persoanelor cu diagnostic psihiatric. „De cele mai multe ori, oamenii caută echilibrul interior, pacea și împăcarea cu sinele și cu ceea ce au judecat până atunci”.

O altă experiență – un alt facilator 

Elena Badea, în vârstă de 41 ani, spune că a căutat un spațiu în care să-și poată exprima sentimentele, fricile și dorințele. „Acest spațiu mi-a fost oferit de Oana Radu la Brăila. Constelațiile nu mi-au spus ce să fac, dar mi-au arătat cu iubire că multe lucruri pe care nu le înțeleg în viața mea sunt trăite din loialitate inconștientă față de familie și strămoși, ca un blocaj sau un tipar repetat”.

Elena spune că această experiență a reușit să îi schimbe percepția asupra ei și asupra lumii. „Am simțit înainte de a gândi, am găsit echilibrul în activitățile mele, am renunțat la ceea ce nu aveam curaj și știu acum că ne putem vindeca și cu iubire”, declară aceasta. 

Constelațiile familiale, metoda controversată de terapie care promite să vindece trecutul. Ce presupune și ce părere au experții
Elena Badea

Topul motivelor pentru care pacienții aleg să recurgă la această practică

Conform psihologului Timeea Mare, în topul motivelor care îi determină pe oameni să aleagă această terapie sunt relațiile de cuplu, problemele de sănătate, blocajele financiare și chiar tulburările sexuale. 

Ce spune Colegiul Psihologilor din România

La polul opus, Colegiul Psihologilor din România spune despre constelațiile familiale că nu fac parte dintre metodele și tehnicile de evaluare și intervenție psihologică recunoscute oficial de către aceștia. 

„Activitatea psihologilor acreditați de Colegiu se desfășoară exclusiv prin metode validate științific și aprobate prin reglementările profesiei/avizate metodologic”, spune dr. Constantin-Edmond Cracsner, președintele Colegiului. 

El explică și că în prezent nu există suficiente dovezi științifice care să ateste eficiența constelațiilor familiale ca metodă de intervenție psihologică. Din acest motiv, Colegiul nu recomandă utilizarea acestei metode în practica profesională a psihologilor acreditați. „Evaluarea și tratamentul problemelor de sănătate psihică se realizează prin tehnici și protocoale validate, adaptate la standardele internaționale și la reglementările naționale”, adaugă aceștia.

Colegiul susține că apelarea la metode care nu sunt recunoscute și validate științific poate avea riscuri pentru pacienți, cum ar fi întârzierea accesului la servicii psihologice și medicale adecvate sau apariția unor efecte adverse prin abordări neprofesionale. Colegiul recomandă publicului să apeleze la psihologi acreditați, înscriși în registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, disponibil pe site-ul instituției. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care Andrii Parubîi a fost împușcat mortal de un asasin îmbrăcat în livrator. Politicianul ucrainean critica Rusia lui Putin

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
GSP.RO
Crima care a șocat lumea fotbalului românesc în apropierea Crăciunului din 1995. Portarul Daniel Laurențiu Heroiu, de doar 24 de ani, ucis într-un bar
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Soarta zecilor de mii de angajați din administrația locală se decide azi. Guvernul Bolojan vrea să-și asume răspunderea luni
Știri România 10:10
Soarta zecilor de mii de angajați din administrația locală se decide azi. Guvernul Bolojan vrea să-și asume răspunderea luni
Catedrala Mântuirii Neamului a mai primit două milioane de lei de la Primăria Sectorului 2, la cererea Patriarhiei. Câți bani împart restul bisericilor
Știri România 08:28
Catedrala Mântuirii Neamului a mai primit două milioane de lei de la Primăria Sectorului 2, la cererea Patriarhiei. Câți bani împart restul bisericilor
Parteneri
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Adevarul.ro
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Cristiano Ronaldo, protejat de o “armată”: “Nimeni nu are numărul lui de telefon! Trebuie să vorbeşti cu unul dintre bodyguarzi”
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, protejat de o “armată”: “Nimeni nu are numărul lui de telefon! Trebuie să vorbeşti cu unul dintre bodyguarzi”

Monden

Marian Grozavu o umilește pe Bianca Dan în finala Insula Iubirii 2025. Ispita Mattia e de față: „Sper ca maică-ta să fie fericită când vede asta”
Stiri Mondene 10:10
Marian Grozavu o umilește pe Bianca Dan în finala Insula Iubirii 2025. Ispita Mattia e de față: „Sper ca maică-ta să fie fericită când vede asta”
Imagini emoționante cu Irinel Columbeanu și fiica Irina. Tânăra și-a adus aminte de copilărie: „Timpul zboară”
Stiri Mondene 09:35
Imagini emoționante cu Irinel Columbeanu și fiica Irina. Tânăra și-a adus aminte de copilărie: „Timpul zboară”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
ObservatorNews.ro
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
GSP.ro
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni acuzat ca si-a ucis copilul, arestat preventiv
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”
KanalD.ro
Incident neobișnuit în timpul unui zbor Londra-Bacău. Un geam spart a fost lipit cu scotch: ,,Unul simplu, la 2 lei”

Politic

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, la egalitate cu Daniel Băluță. Cine vine după ei - Sondaj Avangarde
Exclusiv
Politică 10:17
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, la egalitate cu Daniel Băluță. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede
Politică 10:12
Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
Fanatik.ro
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile