Astfel, miercuri au fost demolate cinci astfel de construcții aflate în Colonia Teleajen, în apropierea stadionului.

„La dispoziția Primăriei Municipiului Ploiești, colegii din cadrul departamentului «Tehnic» au început demolarea celor cinci clădiri construite fără forme legale aflate în colonia Teleajen, în imediata vecinătate a stadionului”, au transmis reprezentanții societății din Ploiești.

Tototdată, aceștia au precizat că, „pe lângă evidentele avantaje de ordin urbanistic ce derivă din această acțiune, ne bucurăm să aducem din nou la lumină arena Teleajen, locul de unde au plecat și cu siguranță vor mai pleca spre marea performanță multe nume importante pentru fotbalul ploieștean! Împreună pentru un Ploiești mai curat!”.