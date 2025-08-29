„Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi! Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunși la destinație, și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă. Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute”, a transmis Ciprian Șerban pe Facebook.

Și a continuat: „De aceea, cer Autorității Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) și Poliției Transporturi Aeriene să intensifice inspecțiile la companiile de handling. În același timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților. Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”.

Ministrul Transporturilor a adăugat că a primit o nouă sesizare chiar astăzi, dar „structurile statului s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE