Contul lui Narendra Modi a fost spart la primele ore ale zilei de duminică, a anunțat biroul de presă al premierului indian.

„Problema a fost semnalată oficialilor Twitter și contul a fost imediat securizat”, a precizat biroul de presă al acestuia, într-un tweet.

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.