Coperți false care folosesc sigla Charlie Hebdo

Zeci de coperți falsificate, care imită stilul revistei Charlie Hebdo, au circulat pe internet în ultimele săptămâni. Acestea folosesc sigla originală a publicației și semnăturile desenatorilor săi cunoscuți, însă nu au fost realizate de echipa editorială reală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Toate aceste imagini false au în comun un mesaj prorus, ironizând sprijinul acordat Ucrainei de Europa și Franța, ridiculizându-l pe președintele Volodimir Zelenski și chiar promovând teorii conspiraționiste despre Brigitte Macron.

Charlie Hebdo reacționează și depune plângere

Într-un mesaj public, redacția Charlie Hebdo a anunțat că a depus plângere împotriva autorilor necunoscuți ai acestor falsuri, pentru contrafacere. Publicația susține că nu cunoaște identitatea celor care au fabricat aceste imagini, dar apelează la justiție pentru a se iniția o anchetă care să-i identifice.

🔴 Charlie Hebdo porte plainte contre X pic.twitter.com/pGSkKpl5nS — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 26, 2025

Recomandări Adrian Constantin, profesorul care a câștigat „Nobelul Austriei”, fost coleg de cameră cu Nicușor Dan: „Nu și-a folosit talentul pentru a domina sau umili”

„Nu suntem naivi, știm că șansele de a-i aduce în fața unui tribunal sunt mici, dar era important să ne apărăm linia editorială”, afirmă redacția.

Manipulări grosolane: Zelenski, pus în locul lui Putin

Unul dintre cele mai evidente falsuri constă într-o copertă recentă pe care, în locul lui Vladimir Putin, apare chipul lui Volodimir Zelenski. Imaginea este un trucaj al unui număr special aflat în acel moment pe piață, ceea ce sugerează o încercare deliberată de manipulare a publicului.

Autorii acestor falsuri speră, potrivit redacției Charlie Hebdo, să creeze impresia că revista franceză ar fi favorabilă propagandei de la Kremlin și împotriva Ucrainei.

Charlie Hebdo: „O strategie perfidă de manipulare”

Revista atrage atenția că aceste trucaje fac parte dintr-o strategie amplă de dezinformare. În trecut, Charlie Hebdo a fost ținta unor atacuri dure din partea regimurilor autoritare. Iran a emis o fatwa împotriva revistei după publicarea caricaturilor lui Mahomed, iar președintele Turciei, Recep Erdogan, a intentat proces după o caricatură care îl viza direct.

⚡️ The European public continues to expose and counter russian propaganda, which uses fake content to discredit Ukraine and its allies. This time, it concerns the satirical magazine Charlie Hebdo, which sought to draw attention to the spread of fake versions of their covers. pic.twitter.com/NlFoeUQrXK — Center for Countering Disinformation (@CforCD) May 27, 2025

Recomandări Povestea lui Falko, calul de tracțiune mort după un concurs de tras bușteanul. De ce proprietarul din România l-a revândut după trei zile

Acum, în locul proceselor, redacția acuză Moscova că adoptă o tactică mai subtilă: folosirea reputației revistei în beneficiul propagandei proruse. Este o metodă diferită, dar cu atât mai periculoasă, spun jurnaliștii francezi.

Mesajul final al redacției: „Nu vă lăsați păcăliți”

„De acum încolo, știți ce se întâmplă. Spuneți-le și altora, distribuiți pe rețelele sociale. Charlie Hebdo îi dă în judecată pe autorii acestor mizerii”, este apelul lansat de redacția revistei către cititori.

Publicația cere sprijinul publicului pentru a combate efectele acestor falsuri și pentru a proteja integritatea sa editorială, într-un context în care dezinformarea a devenit o armă tot mai sofisticată.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Parchetul General extinde urmărirea penală a lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a citat din Corneliu Zelea Codreanu

Urmărește-ne pe Google News