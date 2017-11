Amplă anchetă în județul Bistrița în cazul mai multor copii bătuți de învățătoare la școală în localitatea Piatra Fântânele. În loc să îi educe, dascălul i-ar fi jignit și agresat pe elevi din ciclul primar. Unul dintre minori a ajuns la spital, după ce a suferit un atac de panică. De mai mult de două săptămâni, copiii refuză să mai meargă la cursuri.

Învățătoarea Albina Pop, care predă la Școala Generală din Piatra Fântânele, este acuzată că îi maltratează pe copiii pe care ar trebui să îi învețe carte. Totul ar fi început odată cu noul an școlar, când femeia a fost numită și coordonator al unității de învățământ, care se subordonează Școlii Generale din Tiha Bârgăului.

Şaisprezece elevi, care învață la Școala Generală din Piatra Fântănele, spun că au fost agresați de învățătoarea Albina Pop. Copiii refuză să mai meargă la școală de mai bine de două săptămâni, speriați din cauza comportamentului celei care ar trebui să îi învețe carte. Atât elevii, cât și părinții lor se plâng că dascălul îi lovește de bancă și îi jignește, notează Mediafax.ro.

„L-a tot bătut pe copil şi într-o zi eu i-am trimis mesaj învăţătoarei şi am rugat-o frumos să nu-l mai bată. S-a apucat mai tare să-l lovească. Băiatul s-a supărat, l-a jignit, i-a spus că nu îl mai trece clasa, i-a spus copilului câte i-a trecut pe la gură… Nu numai copilul meu este lovit, sunt mai mulţi copii bătuţi… îi trage de păr, îi loveşte de bancă. Până acum au fost toate bune, nu ştiu ce s-a întâmplat acum”, a declarat, pentru sursa citată, Costan Zaharie, tatăl unui băieţel.

Revoltați, părinții spun că și alți copii au fost agresați de învățătoare.

„Am o fetiţă în clasa a II-a, o tot ceartă, o trage de păr şi vorbeşte urât despre ea şi despre părinţi. Am încercat să vorbesc cu doamna învăţătoare şi mi-a spus că e foarte obraznică fetiţa şi că mi-o trimite acasă”, a povestit Irina Bozga, mama unei eleve.

Potrivit sursei citate, Maria Bodaşcă a spus că a încercat de mai multe ori să discute cu învăţătoarea, însă aceasta ar fi continuat să insulte elevii.

„Se comportă foarte urât cu copiii, i-a bătut, îi jigneşte, le vorbeşte urât. Se apleacă cu pieptul ei şi îi presează pe bancă şi le spune că dacă ne spune nouă, părinţilor, o să aibă probleme… Îi tot face măgari şi în toate felurile. Eu nu de asta îi trimit la şcoală, îi trimit ca să înveţe, dacă nu, îi ţin acasă. Eu am pus nume copiilor, nu să fie jigniiţi. Copiii sunt dezamăgiţi şi le este groază să vină la şcoală. Ne spun că fug de la şcoală dacă îi mai aduc la doamna învăţătoare”, a precizat Maria Bodaşcă.

Părinții spun că problemele au apărut odată cu începerea noului an școlar. Atunci, învățătoarea Albina Pop a fost desemnată coordonatoarea școlii din Piatra Fântănele. Erau vizați însă numai copiii care locuiesc în timpul săptămânii la Mânăstirea din Piatra Fântânele.

Elevii au de parcurs pe jos distanțe de aproape 16 kilometri până la școală, într-o zonă de munte, fără drumuri de acces. Din acest motiv, părinții și conducerea mânăstirii au convenit ca, pe durata cursurilor, copiii să fie găzduiți într-o casă a mânăstirii, iar măicuțele să aibă grijă de ei.

Părinții au depus o sesizare penală pe numele învățătoarei la Procuratură, după ce un elev de clasa a IV-a a ajuns la spital, cu atac de panică. Copilul ar fi fost agresate de învățătoare, iar asta i-a agravat bolile de care suferea.

„L-a închis de tot în clasă şi nu l-a mai lăsat în pauză deloc. Copilului i s-a făcut rău şi în loc să sune la 112 să îl ducă de la şcoală la spital, l-a dus la mănăstire. Măicuţele s-au speriat, ne-au sunat şi l-am dus apoi la spital. Dar din Ciosa am ajuns greu, numai pe la 10 – 11 noaptea am ajuns cu copilul la spital. Pe măicuţe le-am găsit plângând, s-au speriat foarte tare. Copilul abia respira şi se tem acum să ne mai ţină copiii la mănăstire. Am stat o săptămână cu copilul în spital şi noaptea striga într-una -Tulai Doamne, Tulai Doamne vine doamna…(n.n. Învăţătoarea). Asistentele veneau şi făceau tratament întruna şi ţineau să îl să liniştească, noaptea a venit şi psihologul să îl vadă. Acuma nu mai vrea să vină la şcoală, abia stă în picioare”, povesteşte Ioana Zaharia, mama copilului.