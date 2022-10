Copii dintr-o școală din Kiev și dascălii lor cântă cu patos „Șce ne vmerla Ukraiina (n.r Încă nu a murit Ucraina), este imnul național al Ucrainei. Elevii sunt într-un subsol al școlii, în timp ce afară rachetele lovesc cartierele capitalei.

Children in Kyiv sing Ukrainian anthem in the shelter during massive Russian rocket strikes before classes begin. pic.twitter.com/xkjTIgOB7h