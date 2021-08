Cu mai puțin de o săptămână de termenul-limită pentru evacuarea din Afganistan, sute de afgani au ajuns în Coreea de Sud. Copiii afganilor au fost întâmpinați cu ursuleți de pluș la sosirea pe aeroportul aeroportul Incheon din Seul, potrivit jurnalistului Raphael Rashid.

