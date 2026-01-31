Tatăl lucrează, dar trăiesc precar

În Lausanne, copiii romi nu mai merg la școală din cauza lipsei unei locuințe. Unii dorm în mașini și învață să citească și să scrie cu părinții lor, în afara cadrului școlar. Aceste familii, venite din România în urmă cu aproape douăzeci de ani, trăiesc astăzi într-o mare precaritate, chiar și atunci când părinții au un loc de muncă.

Este cazul familiei lui David, în vârstă de 7 ani, și Fernando, în vârstă de 10 ani. Astăzi, tatăl lor lucrează ca șofer-livrator, dar familia doarme într-o mașină: „Mă trezesc tot timpul și pornesc motorul pentru că e ger”, explică tatăl. „Uneori, frigul este atât de puternic, încât îți vine să vomiți”, a adăugat acesta.

Munca părinților nu garantează o chirie pe piața liberă din Lausanne, una dintre cele mai scumpe din lume, unde proprietarii cer garanții și contracte stabile pe care familiile marginalizate rareori le pot obține.

Potrivit Opre Rom, o asociație care însoțește familiile rome și le apără accesul la drepturile fundamentale, aproximativ zece copii ar fi fost exmatriculați de la începutul anului școlar 2025.

„Un mediu de viață autentic”

Motivul: înscrierea la școală este condiționată de existența unei locuințe, chiar și provizorie. Autoritățile locale din orașul Lausanne afirmă, la rândul lor, că aplică o regulă cantonală în vigoare de mai mulți ani.

Este vorba despre o directivă a cantonului Vaud care condiționează înscrierea la școală de existența unui domiciliu (chiar și temporar). Această regulă este menită să organizeze distribuția elevilor, dar devine o barieră insurmontabilă pentru cei fără adăpost.

 „Chiar și cazarea pe termen scurt trebuie să ofere un mediu de viață autentic și nu doar un loc de dormit”, a declarat Guillaume Conne, consilier de comunicare în cadrul Departamentului pentru Copii, Tineret și Cartiere.

Acest lucru este pentru a minimiza riscul de eșec școlar sau de abandon școlar, a explicat el. El a adăugat că „se caută întotdeauna alternative pentru a permite familiilor care și-au pierdut locuința să își continue educația”.

Conne subliniază că „pentru a obține o locuință, oamenii trebuie să dețină un permis de ședere”. Cei din Uniunea Europeană „pot fi eligibili după trei luni de muncă declarată pentru un permis B sau L, cu condiția ca contractul lor să îndeplinească criteriile necesare și să aibă o adresă legală de domiciliu”. Această situație rezumă perfect dificultățile cu care se confruntă romii și mulți alți europeni.

„Invizibili” pentru sistem

Cu sprijinul fostului senator Luc Recordon, asociația Opre Rom denunță poziția orașului, care solicită dovada reședinței pentru înscrierea la școală. Acesta luptă pentru integrarea romilor din România care locuiesc în Lausanne de aproape 20 de ani.

Fără o adresă stabilă, accesul la educație este grav îngreunat, deși este un drept fundamental. În multe țări, înscrierea la școală necesită o dovadă de reședință. Fără ea, copiii rămân „invizibili” pentru sistem. Lipsa unui spațiu pentru odihnă, igienă și studiu face ca performanța școlară să fie aproape imposibilă. Oboseala acumulată dormind într-o mașină afectează direct capacitatea de concentrare.

În parcările de la periferia orașului Lausanne

Chiar și iarna, mai multe familii de romi își petrec în mod obișnuit noaptea în parcările de la periferia orașului Lausanne. Cu bancheta din spate rabatată, adună saci de dormit și pături în portbagaj pentru a încerca să se încălzească, așa cum povestesc părinții lui David și Fernando. Din cauza temperaturilor scăzute, familia plecase să stea la niște prieteni în Franța pentru câteva zile. Dar s-au întors, ca nu cumva să „provoace prea mult deranj”. 

Iarna, femeile și copiii caută refugiu și în adăposturi de urgență, unde au prioritate. Însă tații sunt adesea nevoiți să stea afară din cauza lipsei de spațiu. „Singură cu copiii în aceste centre, mi-e frică”, explică Bissarca, în vârstă de 27 de ani, mama lui David și a lui Fernando. „Sunt femei drogate și bete.”

Mama Véra

„Dornică să respecte Convenția ONU privind drepturile copilului, Lausanne a decis în 2014 să școlarizeze copiii romi în același mod ca și copiii fără forme legale. Aceștia au fost integrați mai întâi într-o clasă specială, apoi în clase de primire destinate migranților. Între 10 și 20 de copii au frecventat școala, cu dificultate. Mulți dintre ei sunt astăzi ucenici sau în căutarea unui loc de muncă ca frizer sau vânzător”, explică Véra Tchérémissinoff, cofondatoare a Opre Rom, în 2010.

Mama Véra, așa cum o numesc romii din România, adăpostește oameni în casa ei ori de câte ori este posibil (autoritățile o supraveghează îndeaproape) și și-a pus bucătăria la dispoziție pentru interviuri. Dar, la 83 de ani, după ce a luptat toată viața pentru drepturile minorităților, spune că este „puțin obosită”. 

În lupta sa, această activistă are un susținător puternic: fostul senator al Partidului Verde din Lausanne, Luc Recordon, care spune că este „pe deplin angajat în această problemă”, de care a devenit conștient cu ani în urmă, ca politician:

„Ceea ce mă șochează cel mai mult este că minorii care sunt rezidenți de facto în Elveția nu sunt educați, din motive absurde. Cu toate acestea, dreptul la o educație de bază suficientă și gratuită este garantat de Constituția Federală. Mai mult, educarea acestor copii este în interesul țării noastre, deoarece cu siguranță își vor petrece întreaga viață aici. Faptul că nu putem integra acești puțini romi este uluitor!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
Viva.ro
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Elle.ro
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
gsp
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională. Surpriză uriașă!
GSP.RO
Cine a venit discret la București, la FCSB – Fenerbahce, și a primit protecție specială pe Arena Națională. Surpriză uriașă!
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”
Tvmania.ro
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”

Alte știri

Rețeta virală de cheescake japonez a fost încercată și reinterpretată și de Jamila: „Exact cum mă așteptam”
Știri România 19:49
Rețeta virală de cheescake japonez a fost încercată și reinterpretată și de Jamila: „Exact cum mă așteptam”
Doi români au pescuit ilegal 1.135 de kilograme de sânger, crap, caras și știucă
Știri România 19:48
Doi români au pescuit ilegal 1.135 de kilograme de sânger, crap, caras și știucă
Parteneri
Miza de miliarde pentru siguranța României: tancul sud-coreean K2, „bestia” care îi poate lăsa pe americani și pe germani pe locul doi
Adevarul.ro
Miza de miliarde pentru siguranța României: tancul sud-coreean K2, „bestia” care îi poate lăsa pe americani și pe germani pe locul doi
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
Fanatik.ro
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Elle.ro
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

„Survivor România”, 31 ianuarie 2026. Faimoșii sunt disperați după ce Călin Donca a ajuns la spital. Cum s-a accidentat
Stiri Mondene 16:45
„Survivor România”, 31 ianuarie 2026. Faimoșii sunt disperați după ce Călin Donca a ajuns la spital. Cum s-a accidentat
Andreea Bălan, supărată pe Raluca Bădulescu și pe Iulia Albu: „M-au tot criticat”. Cine e vedeta pe care ar retrage-o din muzică
Stiri Mondene 15:21
Andreea Bălan, supărată pe Raluca Bădulescu și pe Iulia Albu: „M-au tot criticat”. Cine e vedeta pe care ar retrage-o din muzică
Parteneri
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
TVMania.ro
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
O elevă de 18 ani, găsită moartă într-un apartament din Tulcea. "De ce ai plecat, suflețelul nostru?"
ObservatorNews.ro
O elevă de 18 ani, găsită moartă într-un apartament din Tulcea. "De ce ai plecat, suflețelul nostru?"
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Libertateapentrufemei.ro
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
GSP.ro
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu, după trei luni de mandat: „Pentru mulți dintre noi reforma a devenit un fel de tunelurile dacice din Munţii Bucegi”
Politică 20:09
Oana Gheorghiu, după trei luni de mandat: „Pentru mulți dintre noi reforma a devenit un fel de tunelurile dacice din Munţii Bucegi”
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
Politică 17:12
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
Fanatik.ro
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile