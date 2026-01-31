Tatăl lucrează, dar trăiesc precar

În Lausanne, copiii romi nu mai merg la școală din cauza lipsei unei locuințe. Unii dorm în mașini și învață să citească și să scrie cu părinții lor, în afara cadrului școlar. Aceste familii, venite din România în urmă cu aproape douăzeci de ani, trăiesc astăzi într-o mare precaritate, chiar și atunci când părinții au un loc de muncă.

Este cazul familiei lui David, în vârstă de 7 ani, și Fernando, în vârstă de 10 ani. Astăzi, tatăl lor lucrează ca șofer-livrator, dar familia doarme într-o mașină: „Mă trezesc tot timpul și pornesc motorul pentru că e ger”, explică tatăl. „Uneori, frigul este atât de puternic, încât îți vine să vomiți”, a adăugat acesta.

Munca părinților nu garantează o chirie pe piața liberă din Lausanne, una dintre cele mai scumpe din lume, unde proprietarii cer garanții și contracte stabile pe care familiile marginalizate rareori le pot obține.

Potrivit Opre Rom, o asociație care însoțește familiile rome și le apără accesul la drepturile fundamentale, aproximativ zece copii ar fi fost exmatriculați de la începutul anului școlar 2025.

„Un mediu de viață autentic”

Motivul: înscrierea la școală este condiționată de existența unei locuințe, chiar și provizorie. Autoritățile locale din orașul Lausanne afirmă, la rândul lor, că aplică o regulă cantonală în vigoare de mai mulți ani.

Este vorba despre o directivă a cantonului Vaud care condiționează înscrierea la școală de existența unui domiciliu (chiar și temporar). Această regulă este menită să organizeze distribuția elevilor, dar devine o barieră insurmontabilă pentru cei fără adăpost.

„Chiar și cazarea pe termen scurt trebuie să ofere un mediu de viață autentic și nu doar un loc de dormit”, a declarat Guillaume Conne, consilier de comunicare în cadrul Departamentului pentru Copii, Tineret și Cartiere.

Acest lucru este pentru a minimiza riscul de eșec școlar sau de abandon școlar, a explicat el. El a adăugat că „se caută întotdeauna alternative pentru a permite familiilor care și-au pierdut locuința să își continue educația”.

Conne subliniază că „pentru a obține o locuință, oamenii trebuie să dețină un permis de ședere”. Cei din Uniunea Europeană „pot fi eligibili după trei luni de muncă declarată pentru un permis B sau L, cu condiția ca contractul lor să îndeplinească criteriile necesare și să aibă o adresă legală de domiciliu”. Această situație rezumă perfect dificultățile cu care se confruntă romii și mulți alți europeni.

„Invizibili” pentru sistem

Cu sprijinul fostului senator Luc Recordon, asociația Opre Rom denunță poziția orașului, care solicită dovada reședinței pentru înscrierea la școală. Acesta luptă pentru integrarea romilor din România care locuiesc în Lausanne de aproape 20 de ani.

Fără o adresă stabilă, accesul la educație este grav îngreunat, deși este un drept fundamental. În multe țări, înscrierea la școală necesită o dovadă de reședință. Fără ea, copiii rămân „invizibili” pentru sistem. Lipsa unui spațiu pentru odihnă, igienă și studiu face ca performanța școlară să fie aproape imposibilă. Oboseala acumulată dormind într-o mașină afectează direct capacitatea de concentrare.

În parcările de la periferia orașului Lausanne

Chiar și iarna, mai multe familii de romi își petrec în mod obișnuit noaptea în parcările de la periferia orașului Lausanne. Cu bancheta din spate rabatată, adună saci de dormit și pături în portbagaj pentru a încerca să se încălzească, așa cum povestesc părinții lui David și Fernando. Din cauza temperaturilor scăzute, familia plecase să stea la niște prieteni în Franța pentru câteva zile. Dar s-au întors, ca nu cumva să „provoace prea mult deranj”.

Iarna, femeile și copiii caută refugiu și în adăposturi de urgență, unde au prioritate. Însă tații sunt adesea nevoiți să stea afară din cauza lipsei de spațiu. „Singură cu copiii în aceste centre, mi-e frică”, explică Bissarca, în vârstă de 27 de ani, mama lui David și a lui Fernando. „Sunt femei drogate și bete.”

Mama Véra

„Dornică să respecte Convenția ONU privind drepturile copilului, Lausanne a decis în 2014 să școlarizeze copiii romi în același mod ca și copiii fără forme legale. Aceștia au fost integrați mai întâi într-o clasă specială, apoi în clase de primire destinate migranților. Între 10 și 20 de copii au frecventat școala, cu dificultate. Mulți dintre ei sunt astăzi ucenici sau în căutarea unui loc de muncă ca frizer sau vânzător”, explică Véra Tchérémissinoff, cofondatoare a Opre Rom, în 2010.

Mama Véra, așa cum o numesc romii din România, adăpostește oameni în casa ei ori de câte ori este posibil (autoritățile o supraveghează îndeaproape) și și-a pus bucătăria la dispoziție pentru interviuri. Dar, la 83 de ani, după ce a luptat toată viața pentru drepturile minorităților, spune că este „puțin obosită”.

În lupta sa, această activistă are un susținător puternic: fostul senator al Partidului Verde din Lausanne, Luc Recordon, care spune că este „pe deplin angajat în această problemă”, de care a devenit conștient cu ani în urmă, ca politician:

„Ceea ce mă șochează cel mai mult este că minorii care sunt rezidenți de facto în Elveția nu sunt educați, din motive absurde. Cu toate acestea, dreptul la o educație de bază suficientă și gratuită este garantat de Constituția Federală. Mai mult, educarea acestor copii este în interesul țării noastre, deoarece cu siguranță își vor petrece întreaga viață aici. Faptul că nu putem integra acești puțini romi este uluitor!”